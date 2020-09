În perioada 11 – 13 septembrie a.c., polițiștii sibieni au constatat 16 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 15 permise de conducere, au retras 24 de certificate de înmatriculare și au aplicat 600 de sancțiuni contravenționale în valoare de 182.000 de lei.

Exemple semnificative:

La data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 17,00, pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Dobârca, în timp ce conducea un moped neînregistrat și fără a deține permis de conducere.

În cauză, s-a întocmit un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

La aceeași dată, în jurul orei 19,30, pe raza comunei Jina, polițiștii Secției de Poliție Rurală Orlat au depistat un localnic în vârstă de 28 de ani în timp ce conducea un autoturism deși nu deține acest drept.

În plus, testarea alcoolscopică a celui aflat la volan a rezultat într-o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele bărbatului s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența alcoolului.

La data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 00,30, în municipiul Sibiu, pe bulevardul Corneliu Coposu, polițiștii Biroului Ordine Publică Sibiu au depistat un alt șofer aflat sub influența alcoolului.

Este vorba despre un sibian în vârstă de 44 de ani, care, cu un rezultat de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii nivelului alcoolemiei în sânge.

Astfel, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, s-a întocmit un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 337 din Codul Penal.

La data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 21,00, pe strada Republicii din Agnita, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un localnic în vârstă de 43 de ani.

Testarea alcoolscopică a șoferului a rezultat într-o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind întocmite actele premergătoare efectuării de cercetări penale privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 13 septembrie, în jurul orei 2000, un bărbat din Alămor a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, mai exact a intrat cu motocicleta în gardul care proteja panoul electric de comandă al pompelor de apă, pe care le-a distrus. Evenimentul rutier s-a produs pe str. Principală din Alămor, iar polițiștii rutieri, în urma verificărilor efectuate, au constatat că tânărul care conducea motocicleta are doar 17 ani, nefiind posesor de permis de conducere, iar acest vehicul i-a fost încredințat spre conducere de către un bărbat care cunoștea că minorul nu deține permis de conducere. Totodată, polițiștii au constatat că motocicleta este neînmatriculată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii de infracțiunii de distrugere și de infracțiuni la regimul rutier, respectiv: conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 335 alin. (1).

La data de 13 septembrie, în jurul orei 0810, un bărbat de 33 de ani din județul Cluj a fost oprit pentru control în trafic pe DN 14, în localitatea Copșa Mică. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului de respirație fiind 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin 1 cod penal).

La data de 13 septembrie, în jurul orei 2045, polițiștii din Agnita au oprit pe raza orașului, mai precis pe str. Republicii, un autovehicul la volanul căruia a fost identificat un localnic în vârstă de 43 de ani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului de respirație fiind 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin 1 cod penal).

Un alt conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost depistat la Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu, de către polițiștii Biroului Rutier Sibiu.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Chirpăr, se deplasa pe str. Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu în momentul în care a fost oprit pentru control în trafic, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului de respirație fiind 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin 1 cod penal).

