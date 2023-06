1. Asigura-te ca ai tot timpul pielea hidratata

Daca nu folosesti o crema hidratanta de doua ori pe zi, ar trebui sa incepi. „Ai fi surprinsa cat de multe dintre ridurile usoare pana la moderate de pe fata ta sunt cauzate pur si simplu de lipsa de hidratare”, a declarat pentru MindBodyGreen cercetatorul biotehnologic Lauren Otsuki, co-fondatorul brandului biotehnologic de ingrijire a pielii Ourself.

Daca folosesti deja crema hidratanta de doua ori pe zi, insa tot simti uneori ca te „strange” pielea, aplica la final si un ulei facial sau o crema onctuoasa, care sa mentina hidratarea in piele si sa previna pierderea apei. Pasii pentru rutina de seara ar fi: ser cu acid hialuronic, crema hidratanta, ulei facial.

2. Fii constienta de felul in care te incrunti pe parcursul zilei (si poarta ochelari de soare afara)

Fata noastra imbatraneste in functie de expresiile faciale pe care le mentinem cel mai mult timp. De multe ori ma surprind cu o expresie incruntata pe parcursul zilei, mai ales daca e nevoie sa ma concentrez la ceva sau sunt stresata. Incearca sa devii constienta de expresiile tale faciale si sa-ti relaxezi muschii fetei de cate ori te surprinzi incordata. In plus, te va ajuta mult sa porti ochelari de soare atunci cand lumina este puternica – e un sfat simplu, dar asa eviti clasicele riduri dintre sprancene si pe cele din jurul ochilor.

