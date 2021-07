IPJ Sibiu anunță producerea unui accident rutier în municipiul Medias, Soseaua Sibiului.

O tanara in varsta de 19 ani, din Tarnava, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sibiu, intra in coliziune cu semiremorca unui ansamblu tir parcat pe dreapta. Conducatoarea auto este ranita, transportata la spital constienta. Se fac cercetari in vederea stabilirii cauzei producerii accidentului.

ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD în municipiul Mediaș, Șoseaua Sibiului la un accident rutier produs între un autoturism și un TIR. La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale unei persoane de sex feminin, de circa 19 ani, conștientă, care a fost transportată la CPU Mediaș politraumatizată.