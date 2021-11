DN 1, in apropiere de intrarea in Miercurea Sibiului, coliziune intre un autoturism si un camion transport material lemnos, conduse pe aceeasi directie, spre Alba.

In urma coliziunii a rezultat vatamarea corporala a soferului autoturismului, un barbat in varsta de 21 de ani, din Apoldu de Sus.

Camionul a fost condus de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din Orlat.

Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor producerii accidentului.

Traficul rutier se desfasoara alternativ.

ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD pe DN 1, Miercurea Sibiului la un accident rutier produs între un autoturism și un camion. La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale pentru o persoană de sex masculin de aproximativ 21 de ani care a fost transportat la UPU Sibiu cu traumatism cranio cerebral și escoriații.