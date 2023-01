Trafic blocat pe DN14, km 47+700m, între Târnava și Copșa Mică în urma unui accident rutier in care sunt implicate 2 autovehicule.

Din primele cercetări efectuate la fata locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca mașinile erau conduse din sensuri opuse, iar coliziunea s-ar fi produs pe fondul pătrunderii pe contrasens.

Un autoturism, condus de către o femeie in vârsta de 32 de ani, ar fi pătruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara care transporta colete, condusă de un bărbat in vârsta de 44 de ani.

În urma accidentului a rezultat rănirea a 3 persoane din autoturism, mai precis a conducătoarei auto, a unui bărbat in vârsta de 37 de ani si a unui copil in vârsta de 11 ani.

Polițiștii sunt la fata locului si continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza si condițiile in care s-a produs accidentul.

Circulați cu prudenta in zona producerii accidentului rutier.