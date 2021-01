ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD pe DN 14, Târnava unde un autoturism a acroșat o căruță.

La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale unei femei, de circa 28 de ani, gravidă în luna a 8-a, care a fost transportată la CPU Mediaș, conștientă și cu o contuzie de genunchi.

IPJ Sibiu anunță că, DN 14, Târnava, in timp ce se deplasa spre Sibiu, conducatorul unui atelaj hipo patrunde pe contrasens si este acrosat de un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un barbat in varsta de 62 de ani, din județul Harghita.

În urma impactului, o femeie aflata in caruta a cazut pe carosabil. Are 28 de ani și este insarcinata in luna a 8-a. Aceasta a fost transportata la spital constienta. Carutasul are tot 28 de ani, este din Ighisu Nou, 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, caruta nesemnalizata. Trafic ingreunat.

