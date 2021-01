Două accidente rutiere cu victime au avut loc, în mai puțin de o oră, în județ, anunță IPJ Sibiu.

Mai întâi, în municipiul Sibiu, pe Calea Poplacii, un sibian in varsta de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism spre centru, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autobuz condus reg de catre un barbat in varsta de 46 de ani, din Sibiu.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului autoturismului, barbatul fiind transportat la spital. Politistii rutieri fac cercetari in vederea stabilirii cauzelor exacte care au dus la producerea accidentului.

Ulterior, pe DN 14, Copsa Mica, pe directia Medias – Sibiu, soferul unui autoturism nu pastreaza distanta de siguranta si intra in coliziune cu autoturismul din fata sa, pe care il proiecteaza in remorca tractata de un alt autoturism oprit inaintea unei treceri de pietoni pentru a acorda prioritate celor care traversau. Pasagera din autoturismul care tracta remorca a fost ranita, aceasta fiind transportata la spital, constienta. Are 31 de ani, este din județul Bistrița Năsăud. Soferul care a produs evenimentul este localnic, in varsta de 43 de ani.

