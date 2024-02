Lungmetrajul “Dahomey”, în regia lui Mati Diop, a fost recompensat cu “Ursul de Aur”.

Actorul român Sebastian Stan a primit, sâmbătă seară, “Ursul de Argint” la cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin.

Distincția îi răsplătește prestația din producţia americană “A Different Man”, notează Radio România Actualități.

Născut la Constanța în 1982, actorul a părăsit România, la vârsta de 8 ani, plecând cu mama sa la Viena, unde aceasta s-a angajat ca pianistă.

Ulterior, cei doi au emigrat în SUA.

“Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”, a spus Sebastian Stan.

Filmul a fost turnat în timpul pandemiei de Covid, pe parcursul a trei săptămâni.

Sebastian Stan a cunoscut succesul cu rolul Bucky Barnes / Winter Soldier din franciza Marvel Cinematic Universe, începând cu filmul “Captain America: The First Avenger (2011)”.

Regizorul Martin Scorsese a fost premiat cu un “Urs de Aur Onorific” pentru întreaga sa carieră, cu câteva săptămâni înaintea decernării Oscarurilor, competiţie în cadrul căreia cel mai recent film al cineastului american, “Killers of the Flower Moon”, are 10 nominalizări.