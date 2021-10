Alertă în spitalele din țară! La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, medicii se tem că ar putea izbucni un incendiu asemănător celui de la Constanța. Conducerea unității medicale a făcut o solicitare către pompieri ca un echipaj mobil să fie prezent în permanență în curtea spitalului, relatează Realitatea PLUS.

Solicitarea vine după ce secția de ATI este plină și vin foarte mulți pacienți în stare gravă care au nevoie de oxigen și sunt tratați și în afara reanimării. Astfel că în ultimele zile a crescut consumul zilnic de oxigen la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

Medicii ATI din întreaga țară, și nu numai, sunt îngrijorați de pericolul pe care-l reprezintă consumul de oxigen necesar în aceste zile pentru pacienții tot mai numeroși care vin cu deficiențe respiratorii grave din cauza COVID-19. Este vorba de teama de a nu izbucni un incendiu ca cel din secția ATI de la Spitalul Județean Constanța de săptămâna trecută, din 1 octombrie, în care 9 bolnavi critici au murit, potrivit unui ultim bilanț.

Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara, a vorbit, miercuri, la Realitatea PLUS, de solicitarea pe care a făcut-o ISU pentru un echipaj care să staționeze permanent la spital.

„Încercăm să găsim solutii, suntem sub o presiune foarte mare! Lucrăm la capacitate maximă! Toate paturile sunt dotate cu oxigen cu presiune, uneori cu 200 oxigen, unde riscul de incendiu crește din cauza cantității de oxigen ce se acumulează în acele încăperi.

Avem autorizație ISU, dar cladirea spitalului este veche. Pentru a avea o siguranță suplimentară, s-a decis să evităm la maximum riscul unui incendiu. Am pus in toate zonele vulnerabile echipamente, și cred că este bine daca ISU poate sta cu echipaj mobil”, a anunțat medicul Virgi lMusta, miercuri, la Realitatea PLUS.

Despre posibilitatea de a trimite pacienți COVID-19 în străinătate din cauza locurilor lipsă, Virgil Musta spune că încă nu s-a luat o decizie în acest sens.

„Nu s-a pus problema. Decizia nu cred că ne aparține nouă, probabil la nivelul coordonării, la nivelul județului. Dacă va fi nevoie, pe moment, mai sunt unul, două spitale care mai pot oferi paturi”, a precizat Virgil Musta, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala