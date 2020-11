Media deceselor de coronavirus pe șapte zile, raportat la un milion de locuitori, dă Sibiul cu mult peste media națională, la un nivel comparativ cu cele mai grav afectate state din Europa: Cehia și Belgia. În plus, în statistica situației cazurilor din ultimele șapte zile, raportate la 100 de mii de locuitori, Sibiul este pe primul loc în țară, arată TURNUL SFATULUI.

Statisticianul sibian Valentin Pârvu, cel care a strâns datele comparative, spune că situația în județ va fi și mai gravă decât acum, în situația în care autoritățile nu înțeleg să ia măsuri mai drastice. ”În prima săptămână din noiembrie, în județul Sibiu au fost 39 decese cauzate de COVID, și epidemia e în creștere. Decesele vor crește în următoarea perioadă, fiindcă și cazurile noi s-au dublat în ultimele câteva zile. Într-un astfel de ritm se poate ajunge la 500 – 1.000 decese în județul nostru, înainte ca vaccinul ce se preconizează la începutul anului viitor să aibă măcar o șansă să intre în luptă.

Raportat la un milion de locuitori, Sibiu (401.000 locuitori) are 15 decese zilnice. Dacă la nivel de țară, în România (19.1 milioane locuitori) s-ar muri în același ritm, am avea aproximativ 300 decese zilnice. La populația Italiei (60 milioane), ar fi 900 decese zilnice; la populația Marii Britanii (67 milioane), ar fi 1000 decese zilnice. Ei bine, acest ritm de decese l-au văzut Marea Britanie și Italia în vârful primului val. Acum, în UE, doar Cehia (17.5) are mai multe decese raportate la populație. Belgia (13.2) are al doilea cel mai mare număr raportat de decese în UE raportat la 1 milion locuitori”, susține Pârvu.

Analiza completă, AICI.

Sursa: Realitatea de Sibiu