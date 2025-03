Anca Alexandrescu aruncă bomba în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel: dezvăluirea serii – locul unde s-au întâlnit cei trei lideri suveraniști, Călin Georgescu, George Simion și Anamaria Gavrilă. Celebra întâlnire a suveraniștilor a avut loc în televiziunea poporului, Realitatea PLUS. Familia Realitatea e asumată și susține suveraniștii reali, alături de popor, nu impostorii, profitorii și suveraniștii vopsiți.

„Domnul Georgescu, Simion și cu Anamaria Gavrila s-ar fi întâlnit acasă la domnul Păcuraru. Asta este prima mare minciună pe care au spus-o. Aceasta este încăperea în care toți invitații mei atunci când făceam emisiuni 1 la 1 erau aici primiți, stăteam înainte de emisiune și discutam, este un loc de protocol. Aceasta este locația, toți au fost aici, și domnul Ciolacu, Ciucă, multe personaje de la emisiunea mea. Aici este făcuta filmarea.

Este chiar lângă studioul unde eu fac emisiunea. Este o minciună mică, dar asta le arata meschinătatea acestor oameni.

Am să vorbesc astăzi despre toată această gașcă murdară care împroașcă cu noroi, ne jignesc, dar ei pun la cale o întreagă operațiune. În spatele lui Ponta se află o gașcă care de trei luni de zile pune la cale aceasta mașinațiune. Nu este doar de două săptămâni.

Am să merg ușor către platou, în spatele meu este platoul unde realizez emisiunea seara de seara, acum va este clar unde s-au întâlnit cei trei și au stabilit împreună planul de după lovitura de stat și după mizeria pe care au făcut-o sistemul, domnule Predoiu. Voi sunteți sistemul, iar noi suntem poporul și suntem multi, credeți-mă.

Domnul Ponta este cel care a corespuns dorințelor și nevoilor unei găști din care face parte și penalul Ghiță, fugarul Ghiță, căruia îi tremură pantalonii pe el pentru că protecția lui Vucic s-a terminat.

Domnul Ghiță, domnul Adrian Thiess, un personaj care m-a atacat alături de corul acesta de băieți șmecheri care au crezut ca se pot pune cu o femeie. Daca nu știați, aveți in fata cea mai puternică femeie din România. Tot ce s-a întâmplat in ultimii 20 de ani e din cauza mea, ei o spun, nu eu. Nu este un motiv de fală.

Domnul Adrian Thiess, fost consilier al lui Iliescu, al lui Vasile Blaga, al lui Sorin Oprescu, apropiat al lui Sebastian Ghiță si Victor Ponta, cel care l-a adus pe Donald Trump Jr. pentru România TV la București și l-a adus in Serbia pentru domnul Vucic ca să își facă domnul Ponta poză cu el.

Domnul Adrian Thiess care, în 2022, care împreuna cu domnul Anton Pisaroglu, cel care a fost adus în locul meu la doamna Viorica Dancilă, după ce Liviu Dragnea a fost executat. Nu vorbesc cu Liviu Dragnea, dar el a fost un suveranist convins, nu a reușit să ducă până la capăt lupta asta, d-asta i-au făcut ce i-au făcut. D-asta i-au făcut ce i-au făcut lui Călin Georgescu.

2022, februarie – George Simion, Călin Georgescu vin la Realitatea PLUS, am postat celebra fotografie cu cei doi și eu cu dânșii și apoi emisiunea cu Călin Georgescu, am să vă arat ce spunea atunci Călin Georgescu despre George Simion.

În acele zile, domnul Adrian Thiess și domnul Anton Pisaroglu încercau sa se insinueze în campania AUR care îl propuseseră candidat pe Călin Georgescu. Unul din martorii acestui moment este Eugen Teodorovici care poate confirma că după una dintre emisiuni într-o convorbire video a domnului Simion cu domnul Pisaroglu eram invitată să merg la un restaurant ca sa ne împacăm, pentru că domnul Pisaroglu m-a dat în judecată.

Domnii aceștia au încercat sa se insinueze in mișcarea suveranistă alături de George Simion și Călin Georgescu, nu au reușit în 2022. În 2024, în noiembrie au încercat din nou să se insinueze și prin intermediul domnului Adrian Thiess, domnul Ponta și fugarul Ghiță au încercat să negocieze cu echipa domnului Georgescu postul de șef SRI pentru domnul Ponta. Poate mulți dintre voi vă aduceți că România TV după turul 1 a avut cuvinte de laudă despre Georgescu, după brusc a întors armele. Asta este explicația, pentru că nu au reușit sa se insinueze.

În permanență au dus un joc dublu încercând sa se cocoațe pe imaginea si pe simpatia si pe valul pe care Călin Georgescu a reușit să îl trezească in România. Ei sperând ca într-o zi dacă Călin Georgescu va fi interzis vor putea fura acest val pentru Victor Ponta si lucrul acesta s-a văzut. Asta fac”, a dezvăluit Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.