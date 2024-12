Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a transmis un mesaj fără echivoc după audiențele record de la Realitatea Plus, chiar în intervalul de timp în care postul a fost obligat să-și întrerupă emisiunile, în urma unei decizii CNA. “Asta ne obligă și mai mult să rămânem alături de voi, să luptăm pentru adevăr”, a afirmat îndrăgita jurnalistă, devenită un adevărat simbol național al verticalității și al luptei antisistem.

“Pentru că ru ca multi ati intrebat de audienta de la ora 19, las aici mesajul transmis de voi personajelor care vremelnic se afla in fruntea institutiilor statului! Coloana 1 Realitatea plus, 2 Digi, 3 B1, 4 Antena 3 si 5 RTV! Sa va mai spun si ca am spulberat dupa ora 21.30 si Antena 1 si am fost si peste PRO tv? Cred ca e foarte clar ce se intampla insa autoritatile aud ca se duc si ridica oamenii pentru postari pe Facebook! Ireal!” a scris Anca Alexandrescu pe FB.

Realitatea Plus, audiență record în momentul în care emisia postului a fost oprită, la solicitarea CNA

Jurnalista a transmis apoi și um apel către toți telespectatorii Realitatea Plus, dar și cître românii cărora le pasă de viitorul țării.