Zeci de mii de oameni s-au aflat sâmbătă în centrul istoric al municipiului Sibiu, dar şi la muzeul în aer liber din Dumbravă cu ocazia Nopţii Muzeelor, “vedete” fiind Sinagoga Mare şi Sala cu frescă, care nu este accesibilă publicului în restul anului, potrivit datelor comunicate duminică de organizatori.

La Muzeul Naţional Brukenthal au fost peste 27.000 de vizitatori, chiar dacă nu s-a permis accesul gratuit în Palatul Brukenthal. Cel mai mare număr de vizitatori a fost la Sinagoga Mare. Comunitatea evreiască din judeţul Sibiu mai numără în jur de 50 de membri, iar în sinagogă nu se mai oficiază serviciul religios, nefiind un rabin local de mulţi ani de zile.

“Anul acesta Muzeul Naţional Brukenthal a deschis spre vizitare patru spaţii, dintre care două au fost vedetele proiectului: Sala cu frescă din Piaţa Mică şi Sinagoga Mare din Sibiu. Vizitatorii au vizitat şi Muzeul Cinegetic “August von Spiess” şi Muzeul de Artă Contemporană. Peste 27.000 de vizitatori au participat la acest proiect, dintre care peste 12.000 au dorit să viziteze Sinagoga mare din Sibiu, un spaţiu mai puţin cunoscut. (…) În cadrul Sinagogii mari din Sibiu a fost organizată expoziţia “În cuvintele prorocilor: istoria comunităţii evreieşti din Sibiu”, parte din proiectul “Cultură în multe culori”, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Accesul a fost liber, însă cei care au dorit au putut contribui cu donaţii în vederea conservării monumentului”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei de cultură.

Muzeul Naţional Brukenthal intenţionează să ia în custodie clădirea Sinagogii, pentru a o promova.

“O surpriză şi o bucurie a acestui proiect Noaptea Muzeelor la Sibiu a fost deschiderea Sinagogii Mari din Sibiu. (…) Am semnat un acord de colaborare cu Comunitatea Evreiască din Sibiu şi am organizat vizitarea acestui spaţiu extraordinar. Muzeul Naţional Brukenthal este o instituţie care trebuie să fie implicată şi mai mult în viaţa comunităţii locale. Avem legături şi colaborări importante cu mediul internaţional, marile muzee şi instituţii de cercetare cunosc valoroasa colecţie a muzeului, însă avem şi datoria de a ne implica activ în viaţa Sibiului. Avem energie, iniţiative şi personal dedicat să putem să facilităm şi deschiderea altor spaţii şi să promovăm istoria şi cultura locală. În trecut, în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu, am lucrat la realizarea expoziţiei din Turnurile de pe Strada Cetăţii. În ceea ce priveşte Sinagoga Mare, aceasta este des folosită de Teatrul Naţional ‘Radu Stanca’ pentru diferite spectacole. Noi vom face demersurile necesare către Comunitatea Evreiască din Sibiu şi Comunitatea Evreiască din România şi ne arătăm disponibili să preluăm într-o manieră de custodie acest spaţiu, să îl facem vizitabil, cu un program bine stabilit şi periodic să avem vizite ghidate, o expoziţie a istoriei comunităţii evreieşti, dar şi un spaţiu în care se pot face diferite expoziţii temporare şi alte activităţi”, a declarat directorul Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă.

Muzeul de Artă Contemporană şi Muzeul Cinegetic au fost deschise gratuit, pentru public, sâmbătă seara. “Alături de aceste două muzee care sunt parte a Muzeului Naţional Brukenthal, am deschis şi spaţiul nostru din Piaţa Mică, nr. 11, spaţiu cunoscut ca Sala cu frescă. Mulţumesc doamnei primar Astrid Cora Fodor şi Primăriei Municipiului Sibiu că ne-a ajutat la acest spaţiu cu lucrurile organizatorice. Sala cu frescă din Sibiu este una dintre comorile necunoscute ale Sibiului! Cuprinde picturi murale de valoare inestimabilă înfăţişând scene biblice, alegorice şi o scenă de vânătoare datată 1631; blazonul din stucatură policromă de pe tavanul boltit este datat 1694”, a precizat Chituţă.

La Muzeul ASTRA din Pădurea Dumbrava au fost aproape 20.000 de vizitatori.

Sursa foto: Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal / Facebook.com