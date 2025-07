Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, îl provoacă public pe Ilie Bolojan să clarifice ce înseamnă „aplicarea doar pentru viitor” a proiectului privind modificarea pensiilor magistraților. Într-o intervenție la Digi24, Zegrean avertizează că drepturile câștigate nu pot fi retrase retroactiv printr-o lege nouă, invocând prevederile Constituției și exemple concrete.

„După cum l-a prezentat domnul prim-ministru, deocamdată este doar o dorință, nu este un proiect. Nici nu știm cum vrea să îl adopte, prin asumare de răspundere ca și celelalte. Acum nu se mai adoptă legi, se adoptă pachete. Ați văzut? Ca pe vremea lui Moș Crăciun, se vrea tot pachetul”, a spus Zegrean.

Fostul judecător CCR a explicat că o lege civilă nu poate modifica raporturi juridice născute sub incidența unei alte legi. A oferit chiar exemplul căsătoriei: „Să vină o altă lege acuma care să spună că ni se desface căsătoria, că n-a fost bine încheiată, nu se poate. Ne-am angajat în baza unei legi. Am ales profesia de magistrat pentru că mi s-a părut că e convenabil să ies la pensie după 25 de ani, să am o pensie mare. Și acuma vine și îmi spune păi nu mai este așa, că s-a schimbat. Asta ar însemna legea să dispună pentru trecut”.

El a menționat și precedentul din Polonia, unde judecătorii au câștigat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după ce o lege nouă le impusese ieșirea forțată la pensie la 62 de ani, deși la angajare limita era de 70. Curtea a decis că proiecțiile financiare și condițiile legale de la momentul intrării în funcție nu pot fi anulate ulterior.

Întrebat dacă ar putea exista o variantă legislativă care să treacă testul constituționalității, Zegrean a răspuns: „De actuala Curte, da”. A explicat că CCR are posibilitatea să-și schimbe jurisprudența, ceea ce în termeni legali se numește „reviriment”.

Ilie Bolojan a anunțat că dorește ca magistrații să iasă la pensie la 65 de ani, cu o vechime de minimum 35 de ani, iar pensia să fie plafonată la 70% din salariul net. El a precizat că aceste reguli „se vor aplica doar pentru viitor”, adică magistraților care sunt în funcție, dar nu au atins încă pragul de pensionare prevăzut de legea actuală.

Zegrean avertizează însă că acest „viitor” invocat de premier trebuie bine definit juridic, pentru că altfel legea riscă să fie declarată neconstituțională: „Ce înseamnă pentru viitor? Înseamnă că un raport juridic născut în baza unei legi civile nu poate fi schimbat printr-o lege ulterioară”.

Sursa: Newsinn