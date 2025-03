Avocatul Toni Neacșu critică dur decizia Biroului Electoral Central de a respinge candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale! Neacșu spune că BEC și-a depășit atribuțiile și dă de pământ cu motivarea, despre care spune că nu a fost rezultatul unei dezbateri a membrilor BEC.

“Sunt socat de motivarea asta. E socant mai ales ca CCR in acea motivare invocata de BEC – CCR a spus ca numai ea in mod expres poate asa-zisele conditii de constitutionalitate a candidaturilor. Adica daca tot o invoca BEC, sunt convins ca au citit si acel paragraf in care CCR spunea singura „numai eu po sa verific asa ceva”. Ca atare, BEC trebuia sa fie AUTORITATE ADMINISTRATIVA asa cum e, de altfel, potrivit legii.

Singura explicatie: s-a votat potrivit constiintei a fiecaruia de acolo. Motivarea asta n-a iesit dintr-o dezbatere a membrilor BEC”, a decalart avocatul Toni Neacșu. a