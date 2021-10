ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD cu medic și un echipaj descarcerare în localitatea Cristian unde un autoturism a intrat într-un cap de pod.

La fața locului se acordă îngrijiri medicale pentru o persoană de sex masculin, aflată în stare de inconștiență care urmează a fi transportată la spital.

Un conducator auto, sibian, in vârsta de 41 de ani, a intrat in coliziune cu cap de pod. Este rănit in urma accidentului.

Politiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile in care s-a produs accidentul rutier.