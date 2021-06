IPJ Sibiu anunță producerea unui accident rutier in intersectia sensului giratoriu a strazilor Tudor Vladimirescu cu Reconstructiei.

O conducatoare auto in varsta de 45 de ani patrunde in sensul giratoriu fara sa acorde prioritate si acroseaza o biciclista care circula regulamentar, in varsta de 56 de ani. Biciclista va fi transportata la spital constienta. Ambele femei sunt din municipiul Sibiu.

Conducatoarea auto prezinta o concentratie de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat si refuza recoltarea de probe biologice.

In cauza, se intocmesc actele premergatoare efectuarii de cercetari penale cu privire la savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, respectiv refuz de recoltare a probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange.

Fara mari probleme de trafic.