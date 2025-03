Biroul Electoral Central (BEC) a validat marți, înregistrarea candidaturii lui Crin Antonescu, candidatul Alianței „România Înainte”, formată de PSD, PNL și UDMR, la alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu și-a depus duminică, la sediul BEC, candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor fi organizate în luna mai, cu peste 1,7 milioane de semnături.

La numai două zile de la depunerea documentelor necesare, BEC a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, fiind al doilea candidat admis, după independentul Nicușor Dan.

Întrebat marți dacă simte că are sprijinul total al coaliției în această campanie Crin Antonescu a răspuns: ”Da, nu am nici o îndoială în această privinţă dacă prin coaliţie înţelegem conducerile, decidenţii, la sensul cel mai larg, până la Congres, al forurilor acestor trei partide şi un grup parlamentar, cel al minorităţilor care mi-au acordat această susţinere şi mi-au propus această candidatură. Dacă asta înţelegem prin coaliţie, da, sprijinul e total, nu a avut nicio fisură, nu a avut niciun dubiu. Dacă înţelegem totalul votanţilor posibili, estimabili, ai acestor formaţiuni politice, aici cred că nimeni nu poate să aibă pretenţia totalităţii, unanimităţii, nu poate să aibă pretenţia că ştie ce vor vota fiecare. Este o dispută mai mare ca niciodată pe nişte alegători care nu mai respectă de bună vreme consemnele de partid, nici înainte nu le-au respectat întru totul şi am exemple celebre. Deci este o bătălie absolut deschisă şi sigur că este rolul meu de candidat să discut, să câştig votul fiecărui alegător PSD-ist, alegător liberal sau alegător UDMR”, a declarat Antonescu.

Sursa: Realitatea Din PNL