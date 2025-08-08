Audieri de ultimă oră în fața procurorilor DNA în dosarul mafiei gunoaielor din compania Romprest! Anchetatorii au probe importante la dosar, iar în schema infracțională sunt implicați inclusiv mai mulți angajați din instituții cheie ale statului. Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei Romprest se află vineri dimineață în fața procurorilor anticorupție.

Sunt audieri maraton vineri dimineață la sediul direcției Naționale Anticorupție. La ora transmiterii acestei știri, în fața procurorilor se află Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei Romprest din mafia gunoaielor.

Totul a pornit în urma unei plângeri depuse în anul 2022. Vorbim despre un amplu dosar penal. Procurorii DNA au intrat pe fir după ce au sesizat mai multe fapte de corupție extrem de grave. În schema infracțională erau implicați inclusiv angajați din instituiții cheie ale statului, cum ar fi Ministerul Transporturilor sau CNAB.

În urma unor documente falsificate, dar și a unor tranzacții fictive prin firme paravan s-ar fi încercat să se pună mâna, din partea mafiei gunoaielor din compania Romprest pe 10% din procentele deținute de statul român, și astfel să se formeze o majoritate de către mafia gunoaielor.

Săptămânile trecute, la audieri au venit mai mulți directori din instituții cheie ale statului – Ministerul Transporturilor, dar și CNAB – care ar fi falsificat mai multe acte. Pe masa procurorilor, spun surse citate de Realitatea PLUS, s-ar afla mai multe dovezi în acest sens – actele falsificate, dar și tranzacții între firme paravan, între conturi – totul pentru a pune monopol de către mafia gunoaielor asupra acestor procente extrem de importante din cadrul statului. În plus, au fost subevaluate aceste acțiuni și urmau să se vândă la un preț foarte mic către reprezentanții Romprest, respectiv către Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei.

Acesta se afla vineri dimineață la audieri, în fața procurorilor DNA. Nu a venit însoțit de avocat. Este de văzut ce măsură preventivă vor dispune procurorii, asta deoarece faptele de corupție sunt extrem de grave.

Sursele citate de Realitatea PLUS spun că în perioada următoare ar urma să ajungă la audieri Iancu Toader, Andrei Dracea, dar și Răzvan Duca Ghenoiu.