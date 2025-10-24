La cererea premierului Ilie Bolojan, Cancelaria Prim-Ministrului a început o verificare amplă a nivelului de radiații electromagnetice din birourile Palatului Victoria și dintr-un alt sediu guvernamental. Scopul este stabilirea eventualelor riscuri pentru sănătatea funcționarilor.

Contractul, în valoare de 11.750 de lei, a fost atribuit direct Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabonț”. Expertiza include măsurători în 15 puncte diferite și două rapoarte privind expunerea la câmpuri electromagnetice și suprasolicitarea nervoasă.

În România, sporul pentru condiții vătămătoare – cunoscut drept „spor de antenă” – poate ajunge până la 10% din salariu. Funcționarii expuși la radiații de la antene sau instalații cu microunde beneficiază de această compensație.

La Cancelaria Prim-Ministrului, în martie 2025, un director încasa 1.500 de lei brut lunar ca spor, un consilier superior 1.200 de lei, iar un referent superior între 483 și 968 de lei.

Noua expertiză ar putea duce însă la pierderea acestor beneficii, dacă măsurătorile arată că nivelul radiațiilor nu depășește limitele admise.

Verificările vizează Palatul Victoria și sediul secundar din Bulevardul Iancu de Hunedoara, iar analiza va lua în calcul și gradul de stres profesional.

Măsura vine în contextul deciziei Guvernului Bolojan din iulie de a plafona sporurile pentru condiții periculoase sau vătămătoare la maximum 300 de lei brut lunar, ceea ce a redus semnificativ veniturile bugetarilor.