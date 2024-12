Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a transmis un nou mesaj. Acesta s-a legat de cei 300 de milioane de euro care s-au investit în alegeri și a întrebat cine răspunde pentru scăderea bugetului de stat cu acești bani. Mai mult, a vorbit și despre atacurile CNA la adresa Realitatea PLUS, dar și despre afirmația șocantă că susținătorii lui ar trebui arestați.

“Subiectul unei anchete ar fi urmatorul: s-au cheltuit aproape 300 milioane de euro pentru niste alegeri fara rezultat, anulate fara motiv si fara motivare in prezent. CCR a Romaniei a validat primul tur, dupa care a anulat tot. Bun, putem sa intelegem sta, dar cine raspunde pentru devalizarea bugetului stat cu 300 milioane euro? Eu zic ca este o intrebare corecta, nu este pertinenta. Cu acesti bani, statul roman putea cumpara comapnia E.ON care este cel mai mare furnizor de gaze din Romania si nu mai discutam azi de vanzarea acesteia spre Ungaria. Riscam in acest fel sa depindem energetic mereu de altii. Gazul nostru va veni acum din Ungaria. Sunt gazele noastre ale noastre sau ale altora? Noi avem gaze, Ungaria n-are. Practic, acum le a avea pe ale noastre. Practic, este la fel de stupid cum graul nostru, cum pleaca ieftin la export si se intoarce scump dupa procesare. Practic, vindem tot. Spunem ca n-avem bani de pensii, dar nu intrebam de ce am cheltuit sute de milioane de euro pentru niste alegeri anulate. Trebuie sa stam sa inghitim deciziile politice si antipopor. Sigur ca sistemul nu ma vrea presedinte pentru ca eu nu as permite vreodata ca astfel de lucruri sa se intample poporului nostru. Oare noi, ca romani, nu avem voie sa exercitam niciun punct de vedere? Suntem aici doar ca sa ne supunem CCR si lui Iohannis? Unde mai este libertatea de exprimare si unde mai sunt drepturile? Si sigur, apropo de exprimare, am vazut ca sunt anumiti influenceri care pretind ca ma sustin si fac afirmatii denigratoare asupra unor persoane. Vreau sa spun ca ma delimitez asupra acestor actiuni, nu sustin jignirile, nici manifestatiile, asa cum am spus de fiecare data. Am repetat asta permanent si o fac in continuare. Nu ii cunosc pe acesti oameni si nu pot raspunde pentru ei, in legatura pentru cei care fac declaratii in locul meu sau care convoaca diferite manifestari. Precizez categoric: nu am cerut si nu voi cere asa ceva vreodata care sa induca publicul in confuzie sau care sa creeze tensiune publica.

Doar intreb: institutia numita CNA se uita si la aceste televiziuni si la afirmatiile lor mincinoase la adresa mea? Este o intrebare pe care de mult voiam sa adresez sau ei au ochi si chitantier de amenda doar pentru Rralitatea PLUS in mod special si Romania TV? Ieri seara, un alt domn, fost apropiat si al presedintelui Basescu si care conduce un grup de interese politice, tot de la televiziune, au afirmat ca cei care au votat pentru mine sunt pleava societatii si ar trebui arestati. In orice caz, este jenant si degradant sa ai astfel de declaratii au sa fii martor in studio si sa nu intervii”, a afirmat Călin Georgescu.