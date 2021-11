Dr. Angelique Coetzee, un medic în exercițiu de 30 de ani, care conduce Asociația Medicală din Africa de Sud (SAMA), a spus că crede că a găsit o nouă tulpină a virusului după ce pacienții cu COVID-19 din cabinetul ei privat din Pretoria au prezentat simptome ciudate.

‘’Simptomele lor erau atât de diferite și atât de ușoare față de cele pe care le tratasem înainte”, a spus Coetzee pentru The Telegraph.

Ea a sunat la comitetul consultativ pentru vaccinuri din Africa de Sud pe 18 noiembrie, după ce o familie de patru persoane a fost testată pozitiv la virus, cu simptome care au inclus oboseală extremă, printre altele.

Până acum, ea a avut peste 20 de pacienți care au fost testați pozitiv și au prezentat simptome ale noii variante, majoritatea bărbați tineri.

Aproximativ jumătate dintre pacienți au fost nevaccinați, a mai spus doctora. Niciunul dintre cei infectați nu și-a pierdut simțul mirosului sau al gustului.

“Infectatii prezinta o boală ușoară, simptomele fiind dureri ale mușchilor și oboseală pentru o zi sau două in care nu se simt bine”, a spus Coetzee pentru un ziar.

‘’Până acum, am detectat că cei infectați nu suferă de pierderea gustului sau a mirosului. S-ar putea să aibă o tuse ușoară. Nu există simptome proeminente. Dintre cei infectați, unii sunt în prezent tratați acasă.”

Doctora a vorbit si despre un’’caz foarte interesant”, care o are in prim plan pe o fetita de 6 ani.

Avea ‘’o temperatură și un puls foarte mare. Dupa ce am urmarit evolutia noii tulpini cu OMICRON, am vazut ca in doua zile fetita a fost mult mai bine”, a spus ea.

Coetzee a subliniat că toți pacienții ei au fost sănătoși și și-a exprimat îngrijorarea că pacienții vârstnici sau nevaccinați ar putea fi afectați mult mai greu de omicron, în special cei cu comorbidități precum diabetul sau bolile de inimă.

Organizația Mondială a Sănătății a numit oficial noua tulpina de covid ‘’Omicron”.