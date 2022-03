A.F.C.Hermannstadt joacă împotriva celor de la Universitatea Cluj-Napoca în ultimul meci din etapa nr.18 din Liga 2. Va fi o confruntare între echipele de pe locul 2, FCH, cu 38 de puncte, respectiv 3, U Cluj-Napoca, cu 36 de puncte. Confruntarea va avea loc ]n aceast[ sear[, de la ora 19.00.

În etapa anterioară, prima din acest an fotbalistic, sibienii au învins la scor pe teren propriu pe cei de la Dunărea Călărași, 6-0, în timp ce U Cluj au câștigat categoric, 4-0, cu Concordia Chiajna. Pentru această confruntare, Marius Măldărășanu, antrenorul principal al FCH nu se va putea baza pe fundașul Ionuț Stoica și mijlocașul Andrei Blejdea, accidentați. De asemenea, mijlocașul ghanez, Baba Alhassan este incert. Vor reveni, însă în lot Ioan Hora, Florin Bejan și Alex Negrea, care au fost suspendați etapa trecută.

,,Este un meci cu o altă contracandidată la promovar, U Cluj-Napoca. Și ei, ca și noi, au investit în această iarnă și au adus jucători de foarte mare calitate. S-a văzut și în primul lor meci din acest an contra Concordiei Chiajna că au avut o consistență foarte mare în ofensivă, împotriva unei echipe care avea una dintre cele mai bune apărări din campionat, cu 6 goluri primite. Bineînțeles că noi suntem pregătiți să-i contracarăm, ofensiv sau defensiv. Avem jucători de calitate, inteligenți.Toți suntem conștienți de importanța acestor 3 puncte în economia campionatului. Va începe apoi o altă întrecere, cu alte 30 de puncte puse în joc. Fiecare punct contează. Jucăm acasă contra echipei de pe locul 3 și ne dorim foarte mult victoria! Toată lumea își face calcule și ar fi 3 puncte mari, fiindcă vom avea 5 puncte în plus față de ei. Nu vreau să mă gândesc, totuși, ca în cazul în care am câștiga am fi deja promovați. Avem puncte multe în joc, iar noi mai avem o etapă la Timișoara, în contextul în care U Cluj joacă la Călărași.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

Biletele pentru meciul dintre A.F.C.Hermannstadt vs U Cluj-Napoca sunt disponibile pe siteul bilete.ro, https://bit.ly/3Ca4xb2, iar datorită normelor sanitare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, spectatorii au acces în tribune în limita a 30% din capacitatea stadionului. De asemenea, casa de bilete de la intrarea nr 2 va fi deschisă începând cu ora 18 la Stadionul Gaz Metan din Mediaș.

Potrivit protocolului sanitar în vigoare, persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal sunt următoarele:

-persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

-persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

-persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARSCoV-2 și prezintă un document medical drept dovadă;