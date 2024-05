Puiul galben poate fi consumat fără probleme de către români, potrivit concluziilor inspectorilor sanitari care au efectuat zeci de teste în urma scandalului legat de coloranți. Aceștia au ajuns la concluzia că produsele sunt sigure pentru consum.

În urmă cu o lună, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat o serie de controale la toți producătorii de carne de pui, după ce s-a descoperit că puii erau colorați artificial cu o substanță galbenă.

Puii și produsele din pui sunt și acum verificate de autorități

Inspectorii sanitari au realizat multiple verificări, iar acum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVA) a confirmat că produsele din carne de pui sunt sigure pentru consum.

Potrivit președintelui ANSVA, puiul galben nu a fost vopsit, ci producătorii ar fi utilizat pigmenți naturali.

„Se fac în continuare teste la nivel național, cu prelevarea de probe într-un mod bine organizat. Au fost utilizați pigmenți naturali și, într-adevăr, nu a fost vorba de vopsire artificială.

Rezultatele sunt pozitive și recomand consumatorilor să achiziționeze produse din unități înregistrate și autorizate sanitar-veterinar, având garanția că aceste produse sunt sigure și de calitate,” a declarat Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVA).

Adevărul despre puiul care are culoarea galbenă

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat miercuri că furajele care conferă puilor culoarea galbenă nu sunt toxice nici pentru păsări, nici pentru oameni. El a explicat că, deși consumul acestor pui colorați artificial nu prezintă riscuri pentru sănătate, această practică este considerată înșelătoare din punct de vedere comercial.

Dacă mâncăm pui vopsit cumpărat din comerț, nu ne punem sănătatea în pericol. Horia Constantinescu a subliniat că furajele utilizate pentru a conferi puilor culoarea galbenă nu sunt toxice. Totuși, el a avertizat că această metodă este o „practică comercială înșelătoare” deoarece creează impresia că puii sunt de calitate superioară.

Constantinescu a menționat că această practică este destul de răspândită și a fost confirmată de mai mulți operatori economici din industrie.

El a precizat că furajele utilizate pentru a colora puii sunt concepute pentru a induce consumatorilor impresia că aceștia sunt similari cu puii crescuți în mod tradițional în gospodării, de o calitate mai bună.

În realitate, puii respectivi sunt crescuți pe o perioadă scurtă de timp și nu au aceleași calități nutriționale sau gustative ca puii de curte autentici.

„Din păcate, situația este destul de extinsă. Am discutat cu alți operatori economici din industrie, care ne-au semnalat că această practică există de mult timp. Deși nu sunt medic veterinar, am investigat și am constatat că puii sunt hrăniți cu furaje care le conferă culoarea galbenă.

Aceste furaje nu sunt toxice nici pentru păsări, nici pentru oameni, dar reprezintă o practică comercială înșelătoare. Multe gospodine aleg puiul mai galben de pe raft, crezând că este de calitate superioară, asemănător cu puii de curte de altădată. În realitate, puii crescuți în câteva zeci de zile doar par de calitate superioară datorită acestor furaje colorante,” a declarat Horia Constantinescu, într-o conferință de presă.