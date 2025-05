Declarație halucinantă făcută de Dragoș Anastasiu, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. “Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public!”, a declarat pentru un post TV Anastastasiu, antreprenor și consilier onorific pentru relația cu mediul de afaceri, numit de fostul președinte interimar Ilie Bolojan. Acesta a adăugat că ar trebui făcută, dar depusă undeva ca secret de serviciu.

“E momentul să ajutăm țara. Cred că nimeni care este de bună credință nu are voie să dezerteze când e greu. Și îmi voi asuma tot ceea ce este necesar ca să servesc această țară, dacă știu să fac. (…) Dacă nu știu să fac, și n-am premise, și n-am cu cine sau nu sunt lăsat să fac, nu-mi voi asuma nimic. (…) Așa, doar să mă duc să umplu un post și să mă dau la televizor că-s ministru, nu mă interesează. Dar voiam să spun că trebuie să scăpăm de această ipocrizie și trebuie să-i plătim bine pe acești oameni, dacă vrem să performeze. Doi: Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public. Nu spune nimeni să nu ai o declarație de avere depusă la o instituție a statului. Dom’le, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Pe dumneavoastră! Ce vă interesează? Și știu foarte multă lume care spune, dom’le, m-aș duce (în sectorul public – n.r.), dar să fac declarație de avere… Și nu să fac, s-o pun public… Nu mă duc! Deci da – declarație de avere, da – depusă undeva ca secret de serviciu…”, a declarat Dragoș Anastasiu.