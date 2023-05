Artistul Constantin Ticu din Roman, care lucrează la salonul Seven Sins Tattoo din Marea Britanie, a câştigat Best of show, marele premiu al convenţiei internaţionale Transilvania Tattoo Expo, care s-a încheiat duminică seara, la Sala Thalia din Sibiu, informează un comunicat de presă al organizatorilor.

Clientul tatuat este fostul campion european de arte marţiale juniori din 2019, Adrian Paul Creangă. După ce a fost premiat la convenţia de tatuaje de la Iaşi, Constantin Ticu reuşeşte să ia marele premiu la cea de a 11-a ediţie a Transilvania Tattoo Expo de la Sibiu, cu acelaşi client, Adrian Paul Creangă, căruia i-a făcut două tatuaje pe picioare, ambele premiate.

“Transilvania Tattoo Expo Sibiu – o experienţă foarte frumoasă, plăcută, mulţi tatuatori foarte buni. Ne-am distrat de minune aici şi suntem câştigători şi ai premiulu Best of show’, a declarat Constantin Ticu.

Premiul special al Transilvania Tattoo Expo a fost câştigat de artista Sude Erdem din Turcia.

‘Am decis să-i acord lui Sude Erdem din Turcia, un premiu special, Transilvania Tattoo Special, pentru toată prestaţia din convenţie şi pentru efortul depus. Deşi tatuează numai de trei ani de zile, Sude Erdem are rezultate frumoase şi merită să o încurajăm’, a anunţat artistul Ovidiu Popârţan, organizator al Transilvania Tattoo Expo.

Cele trei zile ale convenţiei internaţionale de tatuaje de la Sibiu au însemnat zeci de artişti de pe trei continente, peste 1.500 de vizitatori din ţară şi străinătate şi multe lucrări executate la Transilvania Tattoo, care au fost apreciate de juriul de specialitate.

Cea de a 11-a ediţie a Transilvania Tattoo Expo este prima de după pandemia de COVID-19 şi totodată prima care va fi promovată pe Netflix, de jurnalistul britanic Charlie Ottley, prezent la Sibiu. O altă premieră a reprezentat expoziţia de pictură “Slaves to the Needles” de la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, eveniment din cadrul Transilvania Tattoo Expo Sibiu. A fost pentru prima dată când artiştii au pictat o lucrare în interiorul muzeului sibian. Doi dintre autorii lucrării, Ovidiu Popârţan şi Marius Jucan au fost răsplătiţi cu câte o diplomă de excelenţă de către managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Alexandru Chituţă. Printre atracţiile apreciate de public, ale acestei ediţii a Transilvania Tattoo Expo au fost motocicletele unicat expuse atât în faţa Sălii Thalia, cât şi în Promenada Mall, dar şi reconstituirile istorice realizate de cei din asociaţiile Castrum Novis şi Geto-Dacii din Moldova.

‘Ediţia numărul 11 şi-a atins obiectivele propuse: s-au realizat tatuaje extraordinare, conexiuni şi schimburi de experienţă şi energie. Am împărtăşit o parte din istoria României atât oaspeţilor noştri, cât şi concetăţenilor şi am reuşit să strângem circa 1.500 de vizitatori. Artiştii au plecat mulţumiţi şi cu gândul de a reveni şi anul viitor. Ne gândim să facem un eveniment caritabil, o expoziţie în cadrul căreia să expună toţi artiştii care au realizat pictura colectivă, însă şi cei reprezentaţi în pictură, iar cu banii strânşi să susţinem o cauză. Cel mai important aspect este că am rezonat cu publicul sibian, iar comunitatea noastră vibrează pozitiv şi funcţionează perfect. Parcă nu a fost pandemie, parcă ne-am văzut ieri şi ne ştim dintotdeauna. Mulţumim partenerilor şi presei pentru susţinere’, a declarat Ovidiu Popârţan, organizatorul Transilvania Tattoo Expo.

Ovidiu Popârţan este unul din pionierii tatuajului din România şi Transilvania Tattoo Expo este prima convenţie internaţională de tatuaje organizată la noi în ţară.

