La ora 21:55, prin apel 112, IPJ Sibiu a fost sesizat despre producerea unui autoaccident pe DN14, între Medias și Brateiu.

La fata locului s-au deplasat de urgentă politiștii Biroului Rutier Medias, in urma primelor verificări efectuate fiind stabilite următoarele: un șofer în vârsta de 43 de ani, din Vâlcea, in timp ce conducea autoturismul pe DN14, pe sensul de mers spre Medias, a părăsit partea carosabila și s-a răsturnat intr-o vale, autoturismul a rămas pe roti. Alături de acesta in autoturism se mai aflau două persoane de sex feminin, una in vârsta de 23 de ani și o minora de 6 ani. Politiștii sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili cauza și condițiile in care s-a produs accidentul rutier