Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a revenit, duminică seara, în emisiunea “ Culisele Statului Paralel Realitatea

“Dosarul meu e facut cu o greutate covarsitoare pe baza denuturilor lui Radu Enache, fost director al HP Romania, si Irinei Socol, fosta sefa Siveco Romania. Am spus de foarte multe ori ca acesti oameni mint.

Anul trecut am facut un denunt la Parchetul din Constanta – pentru ca mi-am facut mutatie acolo, nu stiam cum vor evolua lucrurile si am pus raul inainte, sa fiu mai aproape de parintii mei care sunt batrani – si i-am denutat pe acesti doi domni. Denuntul contine date concrete care demonstreaza ca Radu Enache de la HP a cerut 2 miliarde de euro de la Irina Socol pe care mi-a spus ca mi-i va da mie (2 milioane de lei – n.r.). Am avut probe. Cei doi au fost pusi sub acuzare. (…)

Cei doi au fost martori sub acoperire – ea e protejata anumitor personaje extrem de influente din SRI. E preferata institutionala a unei parti din SRI de vreo 10 ani de zile”, a afirmat Lucian Duta, in exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Coldea voia datele romanilor pentru o arma cibernetica. Care era obsesia sa și pe cine protejeaza SRI

“Mi-a prezentat-o dl general Zamfir de la SRI. Sa nu credeti ca ii pasa lui Coldea de proiectele de sanatate de la CNAS. Sunt 2 oameni in Romania obsedati de putere in ultimii 30 de ani: unul e Ion Ilescu, altul e Traian Basescu, ambii alesi de catre popor.

Exista insa un om mai intunecat si cu o apetenta aproape bolnavicioasa pentru macansimele subterane, si acesta este generalul Forin Coldea. Am interactionat de multe ori cu el. Cu el am stabilit sa vina cei de la SRI sa faca aceste caiete de sarcini. Ma saturasem de presiunile care se faceau asupra mea de dl Coldea si atunci m-am dus la el si i-am spus ca nu mai fac si atunci au venit ei sa faca, dar sa isi asume si sa semneze. Tinta lui au fost bazele de date ale tuturor romanilor care foloseau la asa-numitul proiect Big Brother, in care sunt monitorizati toti cetatenii din Romania.

Au acces in timp real la tot ce fac romanii: pe ce cheltuie banii, unde au fost in concediu. Accesul e la un simplu click. Obsesia pe care a avut-o a fost sa santajeze tocmai sistemul Judiciar din Romania”, mai spune fostul sef al CNAS.

Banii au fost identificati si s-a pus sechestrul. Nu au ajuns niciodata la mine

Intrebat daca in afara de denunturile celor doi la dosarul sau au fost aduse si alte probe cum ca acei bani ar fi ajuns la el, Lucian Dute a raspuns: “Acuzatia de luare de mita trebuie demonstrata de probe in Justitie. Proba cea mai puternica pe care au avut-o procurorii DNA a fost declaratiile celor doi. Parchetul a confiscat printr-o adresa brusca de pe o zi pe alta dosarul de la Constanta, si l-a dat la DNA (…). Ce credeti ca a facut DNA? Cu o zi inainte de a se da pronuntarea, in total dispret fata de colegii lor, au incercat sa influenteze decizia judecatorilor printr-o hartie in 4 randuri care spune ca infirma inceperea urmaririi penale. Nu au exista niciodata bani ajunsi la mine”.

Intrebat daca au ajuns, in schimb, bani la partid (PDL -n.r.), fostul sef al CNSAS a spus ca “nu vrea sa discute despre asta”.

“Daca extrageti declaratiile lui Enache si Socol, veti vedea ca dosarul nu sta in picioare. Banii, restul pana la 6 milioane, sunt in niste conturi care sunt deja la dispozitia statului. Sunt identificati, nu au nicio legatura cu mine. S-a facut analiza circuitelor pe baza denunturilor lor, s-au identificat si s-a pus sechestrul pe ei. Banii au existat”, a comentat acesta, subliniind, pe de alta parte, ca “Irina Socol e aparata mai ales de gasca de cativa indivizi care sunt in jurul lui Coldea”.

N-am fost niciodata partenerul Sistemului. Pe mine Sistemul mereu m-a rejectat

In context, el a recunoscut ca, pe de o parte, a facut denuntul catre Parchetul din Constanta si ca sa i se imbunatateasca situatia din Justitie. “Pe fond, am avut incrdere ca daca merg si arat instantei dovezile clare ca oamenii mint o sa vada si o sa constate ca oamenii mint. Nu am sperat ca ma va salvat sistemul. Pe mine sistemul m-a rejectat mereu. Eu nu am fost niciodata ascultator.

Coldea mi-a multumit pentru ca scopul pentru care a folosit-o pe Socol a fost sa ia codurile de la Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate si sa le foloseasca la sistemul prin care suntem astazi monitorizati”, a aratat medicul Lucian Duta.

Sunt personaje din SRI profund CORUPTE

El a vorbit si despre coruptia din SRIS, spunand ca: “Nu sunt in stadiul in care pot inventa lucruri de acest fel. Sunt chestiuni reale. Sunt asa-numite personaje cheie din SRI care sunt profund corupte. Doamna Socol detine codurile sursa ale sistemului Big Brother. Daca se apuca sa vorbeasca sau sa dea sursele cade tot sistemul in cap. Normal ca (le e friac de ea – n.r.). De-a lungul carierei dansei a avut niste relatii privilegiate cu Statul roman. Contractele luate – beneficia de sprijinul anumitor oameni din SERI. Fara acest sprijin nu putea sa le ia – si o parte din bani se intorceau la ei”.

Despre generalul Gabriel Stătescu, trecut în rezervă din SRI, în 2017

“Mi-e rusine mie de acest episod. Consider ca pana la urma trebuie sa existe o limita a decentei chiar si in a anduce in fata instantei niste fapte de o gravitate exceptionala. Oamenilor astora din SRI astia le sunt sefii care, pentru ca sunt bolnavi de putere si de bani, sunt in stare la un moment dat sa isi tradeze chiar si tara”.

Sistemul Informatic Integrat (SII) – elementul bolnavicios de control permanent pe care se baza Coldea

“Sistemul Informatic Integrat a fost creat intr-o mare minciuna publica. SRI a mintit inclusiv Comisia Europeana. SRI a spus <<noi construim acest sistem la care orice institutie care va avea nevoie de aceste date le va pune la doispozitia Guvernului Romaniei>>. SRI a declarat Comisiei Europene, de la care a luat bani, ca acest sistem e unul civil. Acesta a fost elementul bolnavicios de control permanent pe care se baza dl general Coldea.

(…) Cand dadeai bazele astea de date se vedeau ofiterii acoperiti. S-au unificat bazele de date civile cu cele nationale – asta a fost miza de la CNAS si de asta astazi Irina Socol a fost inclusa ca martor protejat”.

Victor Ponta, produsul 100% al Serviciilor: din 2008 se stia ca va ajunge presedintele PSD

“Victor Ponta a fost unul dintre cei mai ascultatori si este un pordus pur al Serviciilor Secrete Romanesti. Stiu informatiile din cercurile apropiate lui Traian Basescu, care i-a si vazut dosarul. El a fost ofiter SIE. E produsul de finete al Serviciului de Informatii Externe. La alegerile din 2008, Ponta candida la Dolj, unde PDL avea un candidat extrem de puternic. Atunci s-au dat niste telefoane chiar de la dl presedinte Basescu, acre a spus ca cel care e contracandidatul lui Ponat pe colegiu sa fie indepartat pentru ca el trebuie sa intre in Parlament pentru ca va fii viitorul presedinte al PSD. Ponta a jucat intr-un film facut de altii, pe care l-a jucat binisor”.

MOTIVUL pentru care l-a chemat Traian Basescu in birou si i-a spus sa taca si sa DISPARA

“Ma contram foarte des cu dl Ponta. El facuse si o obsesia la adresa mea. Spunea ca sunt <<raul suprem>>. Cel care il impingea mereu de la spate era Sebastian Ghita, chiar daca Ghita e produsul crescut de dl general Zamfir. (…) Basescu m-a chemat la el in birou si mi-a spus sa tac din gura si sa dispar pentru ca a facut un deal cu Ponta”.

Nu mai este președintele CNAS de 10 ani – care e MIZA dosarului sau

“S-a vrut supunerea totala si disaparitia oricarei voci care ar fi putut contesta noua putere PNL-PDL, actualul PNL de astazi. Videanu, Blaga, Vlad Moisescu, Andrei Chiliman, eu, dna Udrea – pe acea lista. Nu stiu sa va spund e ce Boc nu s-a aflat pe acea lista. E un politician extrem de abil, dar nu a fost niciodata extrem de doritor de a se ciocni cu fortele de putere.

Oprescu, si el victima acelui sistem. S-a vrut indepartarea lui si aducerea lui Cristian Busoi ca primar general. (…) Iohannis nu putea sa devina presedintele Romaniei daca PDL nu era in spatele lui.

Nu m-am mai intalnit cu Coldea si Maior dupa ce am plecat de la CNAS. Ponta era finul lui Maior. Ghita era apropiat de Coldea si Maior. Ei trebuiau sa iasa cu niste scalpuri la sfarsitul mandatului lui Traian Basescu. S-a format acel pol de putere subteran Ponta-Maior-Ghita, acre intre 2012-2014 au facut tot ce au vrut in Romania, steau lui Traian Basescu a apus atunci”.

Avantajele mandatului sau pentru Sanatate

“Ce am facut la CNAS au insemnat bani pentru medicamente, bani pentru pacienti (cardul pentru sanatate si taxa clowback – n.r.). Mandatul meu a dat 700 de milioane pe an inapoi in Sanatate. Inmultiti aceste 700 de milioane cu 10 ani si vedeti…

Nu stiu daca voi mai face si alte denunturi pentru ca nici nu prea mai e timp. Pe 9 martie se va discuta Ordonanta si probabil ca se va si incheia procestul. Pana la fond am crezut ca lucrurile astea sunt si evidente… Sigur ca mai am si alte elemente. S-ar putea sa le para rau daca o sa ma hotarasc sa fac si alte denunturi”.