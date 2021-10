Șansele formării unui nou guvern și ale refacerii coaliției de dreapta pentru a scoate România din criză după eșecul primei runde de negocieri dintre Dacian Cioloș cu PNL, UDMR au fost analizate miercuri seară, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a analizat diferența mesajelor lui Dacian Cioloș și ale lui Florin Cîțu pentru formarea unui guvern și scoaterea României din criză.

„Dacian Cioloș a intrat la discuții și a spus ca nu ma duc cu ce pot oferi ei, ci ce putem noi oferi românilor. Dovedește că nu e în aceeași bulă cu PNL, cu cresterea economica, totul e bine si frumos, dar avem 400 de morți pe zi”, a declarat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la „Culisele statului paralel”.

În același timp, a relatat și că social-democratul Vasile Dâncu, într-un interviu acordat lui Cozmin Gușă, la Gold FM, a spus că „acceptăm guvernarea conform rezultatului din decembrie 2020, însă președintele Klaus Iohannis va propune un liberal după Dacian Cioloș”.

„Deși Dacian Cioloș a susținut că a dezvoltat o relație de amiciție cu Vasile Dâncu, acesta nu-l iubește pentru că, așa cum îmi relata dl Liviu Dragnea, Vasile Dâncu dorea el să devină premier în 2015”, a adăugat Anca Alexandrescu, miercuri seară, în emisiunea „Culisele statului paralel”.

Analistul politic Dorin Iacob este de părere că negocierile pentru formarea guvernului vor duce spre unul minoritar.

„Vor merge pe un guvern minoritar. În toate democrațiile din lume, guvernele de coaliție cad când unul dintre parteneri nu mai acordă încredere. PNL are șanse foarte mici să mai ia ceva. Ludovic Orban are șansa să fructifice un electorat al PNL. Există o mică șansă să se formeze o coaliție în jurul dlui Dacian Cioloș și există șanse și pentru un guvern minnoritar”, a declarat Dorin Iacob.

Ada Meseșan a apreciat că va mai dura criza până la formarea unui guvern.

„Nu avem guvern si nu vom avea, e dreptul lor sa formeze si sa-l treaca prin Parlament, va cadea si urmează din nou alte negocieri, Să vedem dacă rămâne varianta dorita de președinte – premier de la PNL. Nu au crezut ca îi vor trăda cei de la USR și să semneze alături de PSD și USR… (…) De la PNL sunt două variante: tot cu Florin Cîțu premier, o rezervă… (…), un alt premier, ori Bode, ori Ciucă. Important este să fie o persoană cu care se poate coopera, nu toxic”, a concluzionat jurnalista Ada Meseșan.

Jurnalistul Bogdan Comaroni este „convins că Dacian Cioloș va merge până la capăt. Nu cred că va avea negocieri atat de puternice ca sa si treaca” și a anunțat că este posibil ca Florin Cîțu să fie înlăturat prin dosarele de la DNA.

„Sunt convins ca va exista si o masura extremă sa se scape de Florin Cîțu. Există dosarul in rem pentru achiziția de vaccinuri. Există posibilitatea unui alt dosar in rem in legătură cu acest genocid în valul 4, am informații că există posibilitatea deschiderii anchetei în acest caz. Și, ușor, ușor, este posibil ca Florin Cîțu să fie dat la o parte, dacă jocul partidelor va face posibil acest lucru”, a adăugat Bogdan Comaroni.

În același timp, jurnalistul mai avansează un posibil scenariu: „Dacă faci un calcul, că UDMR pare cel mai cu capul pe umeri si varianta de care a râs lumea. Lasati-mă pe mine premier ca sa se refaca această coalitie. E posibil ca UDMR, pe mesajul pentru români, să-l voteze, să voteze pentru guvernul lui Cioloș, aripa lui Ludovic Orban să conteze și să conteze cel mai mult negocierea cu PSD. Are șanse Dacian Cioloș”.

Și jurnalistul Andrei Bădin este de părere că va rezulta un guvern minoritar după negocieri.

„Sunt șanse minime, dar in ambele variante, un guvern minoritar e un guvern slab, si PNL, și cel făcut de Cioloș. Refacerea coaliției își ia un răgaz… Se vor lua din nou la cafteala, va incepe din nou nebunia, mai ales ca ne apropiem de alegeri. Din păcate, ajungem ca Italia anilor 70. Greu pentru majorități, și guvernele vor rezista un an. Și nu se va mai face nimic, nici cu PNRR, mai pierdem 5-6 ani”, a declarat Andrei Bădin.

„PNL nu are nimic, e la groapă… (…) Este incredibil ce se întâmplă. Ești partidul de guvernare. Prestatia dlui Citu este proastă. Prestația dlui Ciolos a fost pentru români”, a comentat jurnalistul Cătălin Pena.

