Accident rutier pe DN 1, la ieșirea din Bradu spre Avrig, anunță IPJ Sibiu.

Pe fondul nepăstrării distantei regulamentare in mers s-a produs o coliziune in lanț in care sunt implicate 2 autovehicule și un motociclist.

Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Avrig, iar din primele cercetări se pare ca un șofer in vârsta de 50 ani, sibian, a intrat in coliziune cu o motocicleta care rula in fata sa, condusă de un sibian de 49 de ani, motocicleta care din impact este proiectata in mașina din față, condusă de un bărbat de 50 ani din Brasov.

Sensul de mers Sibiu – Brașov este blocat. Se circula alternativ in acest moment. Politistii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările.