Potrivit IPJ Sibiu, un accident rutier a avut loc, în această dimineață, în municipiul Sibiu.

Pe Calea Cisnadiei, in apropiere de intersectia cu Siretului, un sofer in varsta de 37 de ani, sibian, nu acorda prioritate de trecere si acroseaza o femeie in varsta de 51 de ani, sibianca, angajata regulamentar in traversarea partii carosabile pe trecerea de pietoni. Femeia va fi transportata la spital constienta. In zona se circula ingreunat.

Sursa: Realitatea de Sibiu