Fermierii și transportatorii continuă să protesteze în stradă, exprimându-și nemulțumirea față de diverse probleme cu care se confruntă. Premierul Marcel Ciolacu spune că încearcă să înțeleagă nemulțumirile fermierilor, chiar dacă nu a avut o discuție directă cu aceștia în Afumați, locul protestelor. Acesta a dorit să clarifice că NU a solicitat președintelui Klaus Iohannis să intervină în rezolvarea crizei, subliniind că guvernul este angajat să găsească soluții la problemele semnalate de manifestanți.

Premierul a informat că, în urma negocierilor, o parte semnificativă din revendicările fermierilor și transportatorilor au fost rezolvate. Cu toate acestea, protestatarii rămân hotărâți să continue manifestațiile până când toate problemele lor vor fi rezolvate în totalitate.

Premierul Marcel Ciolacu a precizat, la Realitatea Plus, că tirurile ucrainene care tranzitează România sunt cântărite și sigilate.

„Toate camioanele cu cereale și alimente din Ucraina doar tranzitează România. Avem un acord cu Guvernul Ucrainei. Se va face ce am convenit cu transportatorii. Eu știu că Ciolacu trebuie să deconteze tot, dar nu este chiar așa. Se vor face coridoare de transport, așa cum e corect. Pentru că sunt și camioane UE, dar și multe non-UE.

Nu rămâne niciun kilogram de grâu pe teritoriul României. Rareș Bogdan a spus o tâmpenie! Dacă are dovezi, să vină să ne și arate. Și unde se strâng camioanele acestea?

Un camion din Ucraina trece prin vamă, este cântărit și sigilat, după care pleacă. Dacă intră în Portul Constanța este desigilat. Am cerut oamenilor din posturile cheie să-mi aducă la cunoștință dacă există astfel de exemple de ilegalități. Totuși, nu-mi cereți să nu ajut un popor și o țară aflata la necaz. Nu m-am dus nici sa intru cu românii în război și nici nu le-am dat lor tot armamentul țării, dar nu pot sa nu îi ajut acum la ananghie.

Am făcut o renegociere ca zaharul și făina să nu mai fie importate în România. Momentan, nu am produs mai mult ulei decât consumăm. Am venit cu programul InvestAlim, un proiect pentru procesarea producției agricole în România. Valoarea lui este de peste de 650 milioane de euro, si sper să mai obțin niște fonduri europene pe domeniul acesta”, a spus Marcel Ciolacu.