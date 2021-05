Inca doua proiecte depuse de edilii municipiului Medias se concretizeaza in investitii importante pentru dezvoltarea intregii comunitati. Cererile de finantare depuse in cadrul Axei Prioritare 9.1 a Programului Operational Regional REGIO 2014-2020, sustin imbunatatirea conditiilor de viata sub responsabilitatea intregii comunitati. In urma cu doua luni, municipalitatea a contractat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru – care coordoneaza procesul de dezvoltare in cele sase judete ale Regiunii Centru – un proiect pe aceeasi Axa, pentru modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale din satul Ighisu Nou. In scurt timp mediesenii vor vedea demarand si investitiile dintr-un al patrulea proiect finantat in cadrul axei respective, pentru realizarea unui Centru Comunitar Medico-Social in fostul ”Corp R Aviatie”. Valoarea totala cumulata a celor patru cereri de finantare depuse spre finantare la ADR Centru este de peste 10 milioane euro. Dintre aceste proiecte, primarul Gheorghe Roman si Simion Cretu, director general ADR Centru, au prezentat public, in data de 7 mai, in cadrul unei reuniuni dedicate Zilei Europei, doua initiative locale care au o valoare totala cumulata de peste 8,5 milioane euro.

Informatii Program de finantare si buget proiecte:

Cererile de finantare pentru proiectele ”Constructie locuinte sociale colective, inclusiv utilitati si amenajari exterioare loc de joaca, str. Baia de Nisip” si ”Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” sunt contractate in cadrul Programului Operational Regional REGIO 2014-2020, Axa Prioritara 9, care asigura finantare pentru sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban. In acest caz, este vorba despre dezvoltare plasata sub responsabilitatea comunitatii, pe de o parte obiectivul urmarit fiind de a dezvolta incluziunea sociala a grupurilor defavorizate, prin asigurarea unei locuinte si asigurarea unor conditii de trai decente, iar pe de alta parte se doreste crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de activitatile recreationale, in special indrumarea tinerilor in activitati sportive.

Valoarea totala a proiectului pentru locuinte sociale colective este de 19.148.807,84 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 7.086.618,68 lei (98% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv aproape 1,5 milioane euro). Valoarea totala a proiectului pentru centrul comunitar de agrement este de 19.522.720,33 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 9,208,359.58 lei (tot 98% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv mai mult de 1,9 milioane euro). Diferentele intre cele doua sume sunt reprezentate, in ambele cazuri, de contributia mai mare a beneficiarului – Primaria municipiului Medias – la cheltuielile eligibile si neeligibile din cadrul proiectului. Edilii estimeaza ca ambele proiecte se vor finaliza pana in data de 31 decembrie 2023.

Opinia decidentilor privind importanta proiectelor:

”In urma cu cativa ani am avut proiectul de modernizare Cetatea Mediasului, iar pentru aceasta perioada de programare a fondurilor europene, ne-am concentrat atentia pe dezvoltarea infrastructurii si a Zonelor Urbane Marginalizate. Nu demult am semnat si contractul pentru imbunatatirea conditiilor urbane in zona centrala a orasului, iar impreuna cu contractul pentru modernizarea sistemului de transport, pentru care au inceput deja sa soseasca troleibuzele, vom folosi aproape 20 milioane euro, din care cea mai mare parte fonduri europene, pentru dezvoltare locala. Avem patru proiecte pentru Zonele Urbane Marginalizate, prin care investim in Ighisu Nou, in aceste locuinte sociale sau in Centrul de Agrement pe care-l vom construi pe strada Sticlei, precum si propunerea de a transforma Corpul R Aviatie intr-un Centru medico-social. Toate proiectele noastre urmaresc cresterea calitatii vietii tuturor mediesenilor, nu numai a celor care traiesc in conditii oarecum marginalizate. Trebuie sa cream facilitati pentru accesul la educatie, trebuie sa devenim si mai incluzivi, iar noi incercam sa oferim fiecarui cetatean sentimentul de siguranta si un sprijin real din partea administratiei publice. Este adevarat, cofinantam cu sume importante aceste proiecte, dar numai din fonduri proprii nu le-am fi putut realiza niciodata. De aceea, nu pot decat sa ma bucur ca vestea contractarii acestor proiecte care vor sustine componenta dezvoltarii sociale a municipiului a venit aproape de Ziua Europei”, a declarat domnul Gheorghe Roman, primarul municipiului Medias.

”In ultima perioada am anuntat investitii semnificative pentru comunitatea din Medias, in infrastructura de invatamant, in modernizarea perimetrului urban central sau in facilitati pentru zonele marginalizate. De rezultatele acestor proiecte vor beneficia mii de oameni, care vor sti ca edilii au atras fonduri europene pentru transport, pentru modernizarea orasului, pentru investitii sociale. Toate cele patru proiecte depuse de medieseni spre finantare prin Axa 9 a POR 2014-2020 ies in evidenta pentru ca vor creste calitatea serviciilor publice si vor completa interactiunea sociala, vor fi favorabile incluziunii. Municipiul Medias este singurul din Regiunea Centru care are patru proiecte depuse spre finantare pe aceasta axa a Programului REGIO si pana acum am contractat trei, iar finantarea pentru Centrul Comunitar Medico-Social este in curs de aprobare la AMPOR. Aceste proiecte de la Medias sunt si primele contractate in Regiunea noastra pe Axa prioritara privind dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. Speram ca, prin acest instrument, administratia publica de la nivel local sa beneficieze de o imbunatatire a experientei de a pregati proiecte prin care sa integreze comunitatile marginalizate in viata publica si sa ofere sprijin real tuturor persoanelor ce au nevoie de asistenta. Aceste investitii, corelate cu toate proiectele vor dovedi oamenilor ca ne preocupam cu toti sa atragem cele mai bune surse care duc la cresterea calitatii vietii, chiar si la periferia unor centre urbane”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Detalii tehnice privind investitiile propuse:

Prin proiectul ”Constructie locuinte sociale colective, inclusiv utilitati si amenajari exterioare loc de joaca, str. Baia de Nisip” se va construi un ansamblu de 8 imobile, cu un numar total de 80 apartamente, din care 32 apartamente cu 3 camere, 32 de apartamente cu 2 camere si 16 apartamente de 1 camera, fiind amenajate un numar de 40 locuri de parcare supraterane. Cele 8 imobile vor fi de doua tipuri distincte, dar fiecare dintre ele va avea un regim de inaltime P+3E. Pe de alta parte, prin acest proiect, pe aceeasi strada se va revitaliza un spatiu abandonat, neutilizat, unde va fi creat si amenajat un loc de joaca pentru copii. Complementar, pe acest teren se vor crea si spatii de recreere sau pentru activitati sportive care sunt destinate persoanelor adulte din zonele marginalizate.

Prin proiectul ”Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” se va infiinta un centru social comunitar de agrement si sport, in care se vor crea spatii si se vor achizitiona dotarile necesare astfel incat comunitatea marginalizata sa poata face sport. Aici vor exista un teren de sport interior, un panou de catarare, o sala multifunctionala de gimnastica, yoga, fitness, aerobic, etc, un spatiu de primire si asteptare, locuri pentru vizionarea evenimentelor sportive, dar si un teren de sport neacoperit pe acoperisul cladirii. Imobilul nou construit va avea 4 nivele, va beneficia de control acces, spatii de depozitare, vestiare, grupuri sanitare si va fi amplasat pe un teren in suprafata de 3960 mp, in zona de sud-vest a orasului, pe strada Sticlei, cu acces facil pentru toti locuitorii din cele 5 zone urbane marginalizate identificate la nivelul municipiului Medias.