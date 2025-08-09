Dinamo Bucureşti a învins-o pe nou-promovata Metaloglobus Bucureşti cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, în primul meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan în minutul 15, cu un şut de la circa 25 de metri, deviat de fundaşul bosniac Omar Pasagic, scrie Agerpres.

După o jumătate de oră de joc, Cîrjan a avut şansa de a dubla avantajul lui Dinamo, dar a nimerit bara transversală cu un şut de la 20 de metri.

Metaloglobus a controlat repriza secundă şi a fost aproape de egalare în câteva rânduri. În minutul 46 olandezul Desley Ubbink a marcat cu un şut de la circa 22 de metri, sub transversală, dar golul său a fost anulat de arbitrajul video pentru un fault comis de Junior Morais la Alexandru Musi la cealaltă poartă, la debutul fazei.

Adrian Sîrbu a avut două şanse de gol în finalul meciului, dar a trimis cu capul peste poartă în minutul 89, iar apoi a şutat peste ţintă în minutul 90+6).

Dinamo obţine astfel a doua victorie consecutivă, după cea din derby-ul cu FCSB şi are opt puncte cu care ocupă poziţia a cincea a ierarhiei.

Metaloglobus este pe poziţia a 15-a cu un singur punct strâns în cinci partide disputate.

Programul rundei

Sâmbătă 9 august

UTA Arad – Farul Constanţa (Arena ”Francisc Neuman” – Arad, 18:30)

Universitatea Cluj – Petrolul Ploieşti (Stadion Municipal – Sibiu, 21:30)

Duminică 10 august

Universitatea Craiova – Hermannstadt (Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova, 18:30)

FCSB – Unirea Slobozia (Stadion Steaua – Bucureşti, 21:30)

Luni 11 august

FC Botoşani – FC Argeş (Stadion Municipal – Botoşani, 19:00)

Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti (Stadion Oţelul – Galaţi, 21:30)

Meciul Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR Cluj (Stadion Municipal – Miercurea Ciuc) se va juca pe 16 octombrie.