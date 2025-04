Liderul AUR spune că sistemul este disperat și face totul ca să îl atace. George Simion a declarat, în emisiunea Culisele Statului Paralel că nu a dat niciun dolar pentru nicio campanie în Statele Unite ale Americii.

„Îmi cer scuze la Mihai Gâdea și de la alți realizatori de televiziune care se încăpățânează să răspândească falsuri grosolane. Nu am dat niciun ban pentru nicio campanie. Noi vrem să aducem bani în țară. Au înnebunit și nu mai știu de ce să se lege și au crezut că prezentarea unei oferte este un contract de lobby. Nu a existat niciun dolar, nicio plată. Genul acesta de denigrări vor tot apărea în următoarele 10 zile. Dacă alegerile vor fi corecte, vom câștiga „en fanfare” alegerile. Este voința poporului. Nu am dat niciun dolar nimănui. Sunt singurul care am participat la dezbaterea de la universitatea Babeș Bolyai. Vreau să spunem numai adevărul pentru că ceilalți trăiesc în minciună. Nu mai merge cu minciuna cum a mers în ultimii 35 de ani. În Noaptea de Înviere, cu Călin Georgescu am vorbit despre prezența noastră acolo, am venit pentru slujba de înviere, nu pentru alte motive. Noi ținem legătura permanent cu Georgescu. Relația mea nu e de trei luni, nu a fost afectată de atacurile de pe la televiziuni. Avem o relație la fel de bună ca la început, în martie 2020. Am fost onorat să duc mișcarea suveranistă începută de el mai departe. Nu mă voi abate de la tot ce trebuie ca să redăm demnitatea poporului român.

Am fost denigrat inclusiv în ultima săptămână și vor apărea mai multe atacuri, chiar și că ne-am violat mamele. Noi am lansat MEGA (Make Europe Great Again), nu doar Viktor Orban, ci toți suveraniștii europeni. La Salonic vom organiza o conferință MAGA la care participă polonezi, italieni olandezi, cum am mai făcut la București și Bruxelles. Am aterizat acum la Salonic, voi merge și pe Muntele Athos, dar sâmbătă vin în țară pentru că am tăierea moțului copilului.

Am trăit o minune și toți acești oameni care s-au trezit în conștiință reprezintă cel mai de preț lucru. Nu pot să nu mă amuz de încercările de manipulare ale sistemului, care sunt tratate în glumă de români.

Cei din diaspora trebuie apreciați că susțin revenirea le democrație și demnitatea poporului român. Ceea ce am văzut în desele vizite în SUA este faptul că ei nu găsesc penibil de conceput ideea anulării alegerilor, iar asta înseamnă umilirea românilor. Românii să nu-și piardă speranța chiar dacă SUA ne vor trimite niște sancțiuni”, a declarat George Simion.