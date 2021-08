ISU Sibiu a intervenit de urgență cu 2 echipaje SMURD dintre care unul cu medic, un echipaj de descarcerare și automacaraua la limita de județ, zona Lazaret la un accident rutier produs între patru autoturisme.

Din informațiile primite de la fața locului, sunt 6 persoane implicate. Pentru o victimă a fost solicitat elicopterul Smurd. Intervenția se află în dinamică.

IPJ Sibiu: DN 7, km. 240+400, in zona limitei cu judetul VL, coliziune intre 4 autoturisme. Mai multe persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului. Politisti rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii cauzei producerii accidentului.

Trafic blocat total.

Din primele cercetari rezulta ca soferul unui autoturism condus spre Valcea a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un turism condus din sens opus, pe care l-a proiectat in alt turism condus pe aceeasi directie, dupa care a ricosat in alt autoturism, condus tot spre Sibiu. Barbatul are 54 de ani si este din judetul Valcea.

Update accident rutier Lazaret.

Sunt implicate 9 persoane în accident. Patru persoane sunt transportate la UPU Sibiu cu diverse traumatisme. Intervenție în dinamică.