Ego-urile ranite si butoanele apasate sunt greu de evitat intr-o zi ca aceasta. Luna se deplaseaza prin Fecioara analitica, ceea ce ne poate impinge sa inspectam totul cu un ochi mult mai critic. Aceasta viziune critica este exacerbata atunci cand Luna are o intalnire inconfortabila cu vindecatorul ranit Chiron. Ies la lumina bagaje si rani vechi. Este important sa eviti se le faci din tantar armasar. Pentru ca ceea ce arata ingrozitor astazi nu ar trebui sa fie chiar atat de rau maine.

Horoscop zilnic BERBEC

Ai in plan sa faci o cumparatura importanta, o masina, o casa ? Astazi este o zi favorabila pentru orice actiune in aceasta directie. Cu toate acestea, nu e momentul sa cumperi concret si nicidecum sa te arunci necugetat inainte, mai ales fiind vorba de multi bani. Iti este favorabila si schimbarea locuintei sau a jobului si iti va face placere intregul proces.

Horoscopul zilei TAUR

Controversele si diferentele circula peste tot si pot sa te cuprinda si pe tine. Desi in general esti o persoana vesela, azi ai putea avea o stare de energie scazuta si dispozitie schimbatoare. Nu iti ingreuna inima degeaba intrucat zilele ce vin iti aduc multe motive pentru zambet. Partenerul tau are un rol major in consolidarea starii tale de bine.

Horoscop azi GEMENI

Ai putea fi impetuos azi, ceea ce poate duce la rezultate neluate in calcul. Ai putea fi in graba ca sa termini treaba amanata de multa vreme. Iti vei gasi timp suficient inclusiv sa te gandesti la planuri de viitor pe un anumit domeniu. Mercur intra retrograd si deja vei incepe sa repari anumite greseli din trecut, pentru binele tau.

Horoscop zilnic RAC

Ai o zi agitata si usor haotica. Vei fi implicat in munca ta toata ziua si iti place sa faci asta. Vei termina multe pana la finele zilei. Asigura-te ca nu iti asumi riscuri inutile. Ar fi rau pentru afacerea ta. Ramai la lucrurile de baza si in siguranta. Nu e momentul acum sa fii inovator sau speculativ. Fii pregatit pentru provocari noi ce sunt pe cale sa apara in curand.

Horoscopul zilei LEU

Tu esti destul de calm, in general, in fata laudelor si criticilor. Astazi vei fi, totusi, destul de emotional si nu este un lucru rau. Vei fi apreciat pentru munca ta si faptul ca iti manifesti emotiile ii vor face pe ceilalti sa te placa si mai mult. Evita insa o expunere emotionala exagerata care sa duca de la ras la plans.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi vei avea simturile foarte ascutite la munca si vei patrunde usor in inimile oamenilor. Totusi, poti pierde temporar focusul, ratacindu-te in amintiri pana cand mintea te readuce la lumea reala. Poti rezolva orice si oricat, doar ca sa obtii mai mult timp liber pentru a-l petrece cu persoana iubita.

Horoscop zilnic BALANTA

Este bine sa fii impulsiv uneori, dar daca cineva te-ar intreba azi, ai fi probabil intr-o abordare opusa si anume meticuloasa cu privire la viata ta. Planificarea a devenit parte importanta din viata ta, asadar se prea poate sa pui totul la punct perfect azi, desi executia planurilor este o cu totul alta poveste. Dar nu ai cum face totul. Macar lucrul cel mai bun este ca te folosesti din plin de capacitatile tale de organizare.

Horoscopul zilei SCORPION

O singura misiune ce iti domina mintea te va conduce mai departe, aceea de a fi stapanul propriului tau destin. Abilitatile tale de lider sunt impecabile si dorinta inflacarata de a reusi te mentine pe picioare si activ. Abilitatea de manager este accentuata de puterea de a lua o decizie rapid si de a fi foarte analitic. Bravo tie !

Horoscop azi SAGETATOR

Daca ar fi sa auzi un cioc-cioc la usa ta azi, sunt foarte mari sanse sa fie destinul pe teme de iubire. Nu fii uimit, prinde orice oportunitate iti apare, la propriu si la figurat. Astrele iti trimit sufletul pereche in calea ta, tu doar trebuie sa il recunosti.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Este posibil sa te gasesti intr-o situatie capcana astazi. Poti incepe ziua simtindu-te singur si trist dar in egala masura ai o responsabilitate sa eviti sa arati asta tuturor. Incearca sa iti tii mintea departe de ganduri negative. Munca si prietenii te vor ajuta sa devii vesel peste zi.

Horoscopul zilei VARSATOR

Ingrijirea fizica personala va fi in mintea ta in cea mai mare parte a zilei. Esti predispus sa cheltui ceva bani pentru a imbunatati felul in care arati, in special cand vine vorba de coafura. Si haine ori accesoriile iti sunt o prioritate. Ai grija doar sa mai ramai cu bani pentru restul zilelor !

Horoscop azi PESTI

Este dificil sa te mentii calm si sa ai autocontrol pe temperamentul tau in perioade de stres, dar azi iti vei dovedi ca te poti abandona in fata unor situatii adverse tie. Astfel, te poti descurca usor cu o problema pe care o poti depasi cu usurinta. Acasa, vei fi in liniste si pace iar asta se reflecta asupra muncii si starii tale, intarindu-ti eficienta.