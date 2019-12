A.F.C. Hermannstadt a învins cu scorul de 1-0 C.S.M. Politehnica Iași, într-un meci disputat astăzi pe Stadionul Municipal Sibiu, în fața a peste 2000 de spectatori. Confruntarea a contat pentru etapa a XXII-a a Ligii I și a a adus față în față două echipe aflate în jumătatea inferioară a clasamentului. FCH venea după patru etape fără înfrângere, în timp ce trupa lui Mihai Teja înregistrase nu mai puțin de patru eșecuri consecutive. Antrenorul principal al A.F.C. Hermannstadt, Eugen Neagoe, a trimis în teren un prim 11 format din: Cristiano, Luchin, Viera, Rimane, Oprut, Pires, Dalbea, Offenbacher, Petrescu, Yazalde și Andrei Cordea. Pe parcurs au mai intrat Sorin Bușu(`27 Cordea), Mihai Dumitriu (`61 Petrescu) și Afonso Taira (`78 Offenbacher). Singurul gol al partidei a fost marcat de Romario Pires, în minutul 12, dintr-o pasă a lui Yazalde. La finalul partidei, antrenorul Eugen Neagoe a anunțat că meciul câștigat contra celor de la CSM Poli Iași a fost ultimul pentru el pe banca echipei din Sibiu și că în zilele următoare va demisiona.

,,Cred că am avut rezultate bune. Când am venit, echipa era mai jos. Am pierdut doar două jocuri de când sunt eu aici, contra FCSB și U Craiova. Îmi pare rău că nu am reușit să strângem mai multe puncte, mă refer aici îndeosebi la acele meciuri în care am fost egalați în ultimele minute. Am fi putut fi pe locul 8 în acest moment. Le-am transmis jucătorilor să aibă încredere în ei în continuare. Suporterilor vreau să le mulțumesc din suflet că au fost alături de noi și că au fost alături și de mine. Decizia mea este să plec, chiar dacă am avut o relație foarte corectă cu conducerea acestei echipe, cu stafful și cu finanțatorii.”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt

Conducerea A.F.C. Hermannstadt a anunțat pe această cale că respectă decizia exprimată public de Eugen Neagoe.

“De asemenea, A.F.C. Hermannstadt respectă toată activitatea depusă de dumnealui și de stafful domniei sale în folosul clubului. În perioada următoare vom anunța schimbările ce vor interveni în cadrul staffului și numele unui viitor antrenor principal al echipei”, arată reprezentanții FC Hermannstadt.