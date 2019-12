Are doar 18 ani și își dorește să devină preot. Din nevericie viața l-a pus la grea încercare. Călin are nevoie de ajutor! Îl putem salva donând bani pentru a putea fi operat la o clinică din Turcia. Iată mai jos strigătul disperat al tânărului din Curtea de Argeș.

Numele meu este Călin și am 18 ani. Sunt elev la Liceul de Teologie Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș și fac parte din corul Seminarului Teologic Ortodox „Neagoe-Vodă Basarab” Curtea de Argeș.

De câteva săptămâni, viată mea a luat o întorsătură cumplită, am fost diagnosticat cu cancer de colon avansat cu metastaze. Mi s-a spus că ce am eu este un caz foarte rar 1 la 10 mii de persoane.

Am fost prima data la spitalul din Curtea de Argeș acolo au găsit un lichid în partea abdominala, am fost trimis la București la Spitalul Universitar Municipal unde in urma analizelor ,diagnosticul a fost unul crunt: CARCINOM MUCINOS COLON METASTAZIC CU 12 MUTAȚII GENETICE.

Am dureri din cauza lichidului colectat in abdomen, din păcate nu mi s-a dat nici o șansă, am fost trimis acasă. Familia mea a decis sa merg in Turcia la clinica Anadolu din Istanbul, Odată ajuns acolo doctori au fost sceptici, nu mi-au dat speranțe, au spus ca depinde de mine ca va trebui sa lupt daca vreau sa trăiesc … Cum a putut aceasta boala sa mă transforme atât de mult in doar câteva zile …. atunci am decis ca trebuie sa lupt pana la capăt pentru mine, familia mea si cel mai mult pentru frățiorul meu mai mic pe care nu-l pot lăsa singur.

Doctorii au stabilit un tratament de chimioterapie pe care l-am început de îndată. Spre uimirea doctorilor corpul meu a reacționat pozitiv, încă de la prima ședință. Am avut si stări neplăcute, dureri, presiune, vomă..Acum nu mai rămâne decât să urmez ședințele cu chimioterapie până când doctorii vor putea să mă opereze.

Dar din păcate au venit și veștile proaste, tratamentul pe care trebuie sa-l urmez este unul foarte costisitor. Doctorii nu se pot pronunța în legătură cu numărul de ședințe de chimioterapie necesare până la operație.

Provin dintr-o familie modesta din Comuna Mușetești, Județul Argeș. Salariile părinților mei nu sunt îndeajuns pentru a acoperii costurile tratamentului meu. Mama a fost nevoită să-și dea demisia ca să fie lângă mine. Nu m-a părăsit nicio clipă din ziua când am plecat de acasă până astăzi. Seara doarme chinuită pe un scaun în colțul camerei de spital.Tatal meu este singurul care aduce bani in casa,salariu minim pe economie.

Așadar, pentru a putea continua această luptă am nevoie de sprijin financiar, motiv pentru care m-am decis să apelez la această strângere de fonduri pe care o pune la dispoziție Facebook prin care să vă cer vouă, tuturor, ajutorul.

Doctorii și staff-ul clinicii Anadolu , estimeaza in jurul sumei de 70000,operatiile chimioterapia, + spitalizarea. O sumă imensă pentru mine și familia mea, singura mea speranță să pot continua tratamentul este susținerea voastră financiară. Pe multi dintre voi nu-i cunosc, nu mă cunoașteți, poate vi se pare un gest îndrazneț și deplasat, însă vreau să trăiesc, nu vreau să mor, vreau să pot fi lângă fratele meu mai mic, să-mi urmez visul ….. vreau să trăiesc!



RO29 INGB 0000 9999 0984 4143

Cucu Lita (tatăl)

RON: RO64 INGB 0000 9999 0984 4095

EURO: RO29 INGB 0000 9999 0984 4143

Cod SWIFT: INGBROBU

Cod BIC: 606410008