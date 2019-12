În perioada 27 – 29 decembrie, în cadrul activităților preventiv-reactive desfășurate în trafic, polițiștii rutieri au constatat 13 infracțiuni la regimul circulației, cele mai multe fiind de conducerea unui autoturism cu alcoolemie peste limita legală, respectiv șase infracțiuni. Totodată, un tânăr de 23 de ani din Mediaș, implicat într-o tamponare, se afla sub influența substanțelor psihotrope.

Astfel, la data de 29 decembrie, în jurul orei 19, pe DN 14, în afara localității Copșa Mică, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale (tamponare), în următoarele împrejurări: un conducător auto (23 de ani, din Mediaș), în timp ce conducea un autoturism pe DN14, având direcția de deplasare Mediaș – Sibiu, nu a redus viteza de deplasare pe un sector de drum în curbă deosebit de periculoasă la dreapta, a pierdut controlul direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu capul tractor al unui TIR, după care a fost acroșat de un autoturism. În urma verificărilor efectuate pentru determinarea prezenței alcoolului sau a altor substanțe, polițiștii au constatat că tânărul se afla sub influența unor substanțe psihoactive, rezultatul obținut cu aparatul Drager DrugTest a afișat pozitiv la secțiunea canabis și cocaină. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Mediaș unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dar și a substanțelor psihoactive. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe ( art. 336 alin. 2 Cod Penal).

La data de 27 decembrie, în jurul orei 23, un bărbat în vârstă de 65 de ani, domiciliat în Mediaș, a fost depistat în trafic conducând autoturismul sub influența băuturilor alcoolice – 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu atât mai grav este că bărbatul conducea un autoturism în regim „taxi” în municipiul Mediaș.

Un alt bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost depistat în trafic pe Aleea Biruinței din municipiul Sibiu. Sibianul, în vârstă de 42 de ani, conducea autoturismul având o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat și având dreptul de a conduce autovehicule anulat.