În cadrul proiectului “TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a demarat campania de identificare și recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist. În prezent, în județul Sibiu sunt 152 de asistenţi maternali profesionişti, care au în îngrijire 252 de copii.

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Câteva din condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative; prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate; să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu – www.dasib.ro

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist; părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; persoana care suferă de boli psihice sau boli cronice transmisibile; persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt: salariul asistentului maternal (minim pe economie – 2230 lei/lună); spor de 15% pentru al II- lea copil primit în plasament; spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi; spor de 10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă; spor de 5 % pentru continuitate; indemnizație de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, respectiv 2080 x 2 = 4160/an , iar valoarea brută a indemnizației pe lună este de 346 lei; vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei/an; alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei; alocaţia de stat pentru copil: pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 300 lei/luna; pentru copilul peste 2 ani – 150 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 300 lei/lună.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) sau la numărul de telefon 0751174404 Adela Stanciu – manager de proiect TEAM UP, pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

DGASPC Sibiu își propune prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști in 2020 cu 10 de persoane și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

“În condițiile în care continuarea procesului de dezinstituționalizare și închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi este o necesitate stringentă pentru dezvoltarea optimă a copiilor, proiectul vine în sprijinul dezvoltării și profesionalizării actualei rețele de asistenți maternali, care reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor aflați în sistemul de protecție specială”, explică DGASPC Sibiu.