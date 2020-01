Asociația “Incluziv – Câini de terapie Sibiu” împlinește marți, 28 ianuarie, un an de activitate. Activitatea de bază a Asociației o constituie intervențiile asistate de animale, respectiv terapie și activități asistate de câini de terapie, însă echipa asociației mai are în componență un psiholog clinician și un psihopedaog, ambii cu o vastă experiență în domeniu, astfel că asociația oferă și terapie de integrare senzorială, terapie ocupațională, psihoterapie, evaluare psihologică, terapie comportamentală și alte intervenții destinate copiilor cu dizabilități și nu numai.

Asociația “Incluziv” este singurul ONG din Sibiu care dispune de singura echipă (om-câine) de terapie asistată de animale înregistrată Pet Partners. Pet Partners este cea mai prestigioasă organizație internațională care activează în domeniul intervențiilor asistate de animale. Totodată, în cadrul asociației este și un specialist pregătit să evalueze potențialele echipe de terapie asistată de animale în vedrea înregstrării lor în Pet Partners.

Anul parteneriatelor

“În primul an de activitate, datorită implicării și susținerii financiare primite din partea sibienilor, dar și a prietenilor de pe rețelele socializare, asociația noastră a reușit să desfășoare activități cu efecte benefice pentru beneficiarii săiși pentru comunitate . Am participat cu succes cu primul nostru proiect la Maratonul Internațional Sibiu. A fost cea mai intensă experiență a primului nostru an, experiență care ne-a permis să ne putem achiziționa materialele și echipamentele necesare desfășurii activității. Participarea noastră a fost încununată cu oferirea premiului pentru ”Cea mai creativă campanie de fundraising” din partea Fundației Comunitare Sibiu. În primăvara anului 2019, în cadrul programului “Școala Altfel”, am vizitat 14 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Sibiu, dar și din localitățile apropiate, desfășurând ateliere ”Căței de poveste”, ateliere de citit alături de câini de terapie și ateliere ”Copii și câini – prietenie fără riscuri” despre interacțiunea în siguranță copii-câini”, explică reprezentanții Asociației “Incluziv”.

Tot o premieră a fost și colaborarea cu Fundația “Polisano”, mai exact vizita copiilor care au beneficiat de operații de corectare a malformațiilor cardiace în cadrul clinii Polisano.

“A fost anul parteneriatelor, astfel că am stabilit o legătură strânsă ș foarte plăcut cu Asociația ”Copil Unicat” și am fost alături de ei la licitația caritabilă pe care ei au organizat-o. Ne-am implicat și în dezvoltarea domeniului nostru de activitate prin organizarea a două sesiuni de evaluare a viitoarelor echipe de terapie asistat de animale, contribuind astfel la înregistrarea în cadrul intervențiilor asistate de animale am organizat un workshop despre aspectele pregătirii și evaluării viitoarelor echipe de terapie asistată de animale, conform criteriilor Pet Partners pentru participanții la cursul postuniversitar ”Terapia și activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale”, organizat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educației (Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca).

Toamna primului an al Asociației a stat sub semnul beneficiilor aduse comunității prin activitățile asistate de animale. “Concret, am organizat a doua ediție a evenimentului World’s Largest Pet Walk Sibiu. La ce mai amplă plimbare alături de animalul de companie ni s-au alăturat membri ai comunității de toate vârstele, cu sau fără câini. Astfel că evenimentul a fost o plimbare la care au participat simultan aproximativ 60 de patrupezi alături de stăpânii lor, contribuind astfel la stare a de bine a acestora și stimulând interacțiunea socială între aceștia. Toate aceste activități care au făcut din primul nostru an un an memorabil au fost posibile doar datorită implicării și susținerii pe care le-am primit din partea oamenilor care ne-au oferit pe lângă încurajările care ne-au motivat nespus de mult și sprijin financiar în diferite forme: donații și sponsorizări. Primul an a ridcat ștacheta foarte sus pentru noi în ceea ce privește calitatea acțiunilor noastre, așadar pentru anul acesta pregătim activități cel puțin la fel de interesante și care au impact pozitiv nu doar în viețile beneficiarilor noștri direcți, ci și în comunitate”, mai arată membrii Asociației.

Cei care vor să susțină Asociația pot contacta organizația pe pagina oficială de Facebook, https://www.facebook.com/AsociatiaIncluzivCainiDeTerapieSibiu.

De asemenea, cei interesați pot completa un formula, prin intermediul e-mailulului [email protected]