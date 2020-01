Investiția Consiliului Județean Sibiu privind modernizarea drumului județean 106 C Sibiu – Cisnădie, pe tronsonul cuprins între ieșirea din municipiul Sibiu și podul peste pârâul Seviș inclusiv, a trezit interes pentru două firme care și-au depus ofertele în vederea realizării serviciilor de proiectare în faza de proiect tehnic (PT), asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor.

În competiția pentru realizarea acestui proiect de infrastructură rutieră necesar și mult așteptat de sibieni au intrat doi operatori economici: STRABAG și Asocierea SC TOTAL NSA CONSTRUCT SRL, SC DP CONS SRL și TERRA BUILDING SRL.

Comisia de evaluare a ofertelor estimează că semnarea contractului va fi posibilă în următoarele două luni. Durata de realizare a serviciilor este de maximum 6 luni pentru etapa de proiectare și de maximum 9 luni pentru etapa de execuție lucrări.

„Această investiție este prioritară pentru Consiliul Județean Sibiu și i-am acordat o importanță deosebită încă de la începutul mandatului când am demarat procedurile de întabulare a drumului județean 106 C.. Anul trecut am finanțat D.A.L.I. (documentația de avizare a lucrărilor de intervenții) și am organizat o dezbatere publică cu cetățenii din Cartierul Arhitecților, cu autoritățile locale și cu specialiștii care au realizat D.A.L.I.-ul pentru a identifica și implementa cele mai bune soluții. Ne preocupă cum ajung oamenii care locuiesc în ”Arhitecților” la locul de muncă, cum ajung copiii la grădiniță și elevii la școală și apoi cum se întorc acasă, în condiții de siguranță și fără a pierde atât de mult timp în trafic. Pentru aceste motive am alocat fonduri substanțiale în bugetul pe acest an al Consiliului Județean Sibiu pentru modernizarea DJ 106 C Sibiu-Cisnădie, pe tronsonul cuprins de la ieșirea din Sibiu și până la podul peste Seviș și ne vom asigura ca investiția să fie realizată în cel mai scurt termen”, a precizat președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 15,2 milioane lei fără TVA, proiectul fiind realizat în totalitate din bugetul Consiliului Județean Sibiu.

FOTO Arhiva Realitatea