Un brad de 500 de ani din Gura Râului participă la competiția Arborele European al Anului 2020.

În perioada 1 – 29 februarie, se desfășură etapa finală de votare a competiției Arborele European al Anului 2020. Competiția atrage atenția asupra arborilor care reprezintă o bogăție naturală și culturală importantă ce ar trebui să fie prețuită și protejată. În cadrul acestei ample acțiuni nu este importantă frumusețea, ci povestea de viață și legătura cu oamenii a arborilor care au devenit parte integrantă a unei comunități mai largi.

România este prezentă cu Bradul Ciobanului cu 10 mioare sau Pazniculul Cibinului, propus în competiţie de Paul Bordaş (iniţiator al concursului de fotografie pentru tineret Fotogeografica și al programului național de redescoperire și promovare a patrimoniului natural și cultural Romania Student Tour). Bradul Ciobanului cu 10 mioare, “brad de pe vremea lui Mihai Viteazu”, a fost prezentat și promovat în paginile catalogului ”Civilizația Mărginimi” din cadrul programului naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural – Romania Student Tour al Casei de Cultură a Studenților București, proiect la care s-a alăturat și Casei de Cultură a Studenților Sibiu în calitate de partener.

Spre deosebire de concurenţii săi, care sunt arbori urbani, bradul multisecular din Munţii Cindrel, din Gura Râului, provine dintr-o pădure virgină, e un obiectiv turistic recunoscut în zonă şi are o poveste unică.

Legenda spune că trăia pe vremuri un ciobănaş care avea zece oiţe, pe care le păştea într-o poieniţă de pe malul Cibinului. Într-o zi, cerul s-a întunecat şi ciobănaşul a pus oiţele speriate la adăpost sub un copac, iar el s-a acoperit cu cojocul şi s-a culcat sub un brad. Când s-a trezit furtuna se oprise, dar oiţele nu mai erau. După căutări zadarnice, s-a pus sub un brad şi a început să se roage cu lacrimi la Cel de Sus să-l ajute să găsească animalele pierdute. Plângând a adormit, iar când s-a trezit, bradul sub care se rugase a crescut foarte mare şi gros. Tânărul, s-a urcat până în vârful bradului de unde a văzut oiţele departe într-o poiană. Întors acasă, a povestit mamei ce a păţit, iar aceasta a povestit duminică la biserică şi celorlalţi săteni întâmplarea şi aceştia au hotărât să nu taie niciodată acel brad.

Potrivit autorităţilor locale, bradul poate fi cuprins de şapte oameni, cu braţele deschise.

16 țări în competiție

În finala de anul acesta își dispută clasamentul 16 țări mândre de moștenirea lor naturală: Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Spania, Ungaria.

“Scopul nostru comun trebuie să fie acela de a reprezenta cu demnitate România în această competiție europeană, astfel încât, arborele nostru să obțină un număr cât mai mare de voturi din partea românilor. România, țara cu cele mai multe păduri virgine și arbori seculari din Europa, merită să fie câștigătoarea trofeului European Tree of the Year. Succesul depinde exclusiv de implicarea tuturor în procesul de votare”, arată Casa e Cultură a Studenţilor Sibiu.

Cei care vor să voteze bradul de 500 de ani din Gura Râului o pot face AICI.