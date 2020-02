Sâmbătă, 22 februarie, la Bâlea Lac a avut loc festivitatea deschiderii oficiale a Igloo Village, complexul ce înlocuieşte în acest sezon de iarnă Hotelul de Gheaţă. La fel ca şi în cazul celor 14 ediţii anterioare ale Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”, deschiderea oficială a ineditului complex de gheaţă marchează încheierea tuturor lucrărilor şi amenajărilor prevăzute pentru acest sezon.

Festivitatea de la Bâlea Lac a început cu o slujbă religioasă, oficiată de preotul greco – catolic Ioan Ştefan Crişan de la Bradu, călugărul franciscan Iulian Misariu şi preotul evanghelic Michael Reger de la Cîrţa, la Altarul de Gheaţă ridicat pe locul unde, în anii trecuţi, a fost construită binecunoscuta Biserică de Gheaţă. În prezenţa câtorva zeci de turişti şi oaspeţi ai iniţiatorilor proiectului, cei trei slujitori ai bisericii au rostit rugăciuni pentru toţi cei ce au depus eforturi ca ineditul complex să fie ridicat şi în acest sezon, dar şi pentru cei care, în decursul anilor, din diverse cauze, şi-au pierdut viaţa în această zonă. La sfârşitul serviciului religios, preotul Ioan Ştefan Crişan a binecuvântat Altarul de Gheaţă şi credincioşii prezenţi, prin stropire cu apă sfinţită.

Punctul cel mai important din programul zilei de sâmbătă a fost tăiarea panglicii prin care s-a deschis, în mod oficial şi festiv, Igloo Village. A onorat cu prezenţa sa acest eveniment, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, ES Arthur Mattli, diplomatul alăturându-se astfel unui impresionant grup compus din personalităţi cu rang similar, care, în cei 15 ani, au inaugurat în mod festiv sau au vizitat Hotelul de Gheaţă ridicat în căldarea lacului Bâlea. Alături de diplomatul din Ţara Cantoanelor, panglica inaugurală a Igloo Village a mai fost tăiată şi de preşedintele executiv al Asociaţiei Carpatine Ardelene a Turiştilor S.K.V., Marcel Şofariu, Arnold Klingeis, managerul Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” şi sculptorul Eugen Petri, artistul ce a realizat şi coordonat lucrările de amenajare a complexului.

După momentul festiv, participanţii au putut vizita neobişnuitul hotel, iar cei interesaţi au avut ocazia de a afla detalii interesante despre tehnologia folosită pentru construirea acestuia, tema proiectului, decoraţiunile interioare etc. Printre cei ce au fost prezenţi la această festivitate s-au numărat preşedintele Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, Mihai Mihăiţă, alături de câţiva membrii ai acestui organism, Wilhelm Kappel, director general al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA din Bucureşti, Dorin Magda, fost primar al comunei Cîrţişoara, diverşi alţi invitaţi.

Igloo Village de la Bâlea Lac este ridicat pe acelaşi amplasament unde, în sezoanele anterioare, a fost construit Hotelul de Gheaţă. Tehnologia folosită pentru ridicarea complexului a diferit puţin faţă de cea din anii trecuţi (s-a folosit mai multă zăpadă, îngheţată cu ajutorul apei şi acţiunii frigului, iar grosimea tuturor pereţilor a fost mărită, astfel încât rezistenţa construcţiei să crească). Complexul are şapte unităţi de cazare (camere duble), un bar şi restaurant cu mese şi scaune din gheaţă, unde se pot servi diverse preparate culinare special gândite pentru acest loc. Toate încăperile au formă de igluu.

Schimbările climatice manifestate în ultima perioadă au fost extrem de vizibile şi în zona Bâlea Lac, situaţia determinând responsabilii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” să gândească, pentru acest sezon de iarnă, o variantă nouă şi uşor adaptată. Astfel, în locul Hotelului de Gheaţă a fost construit Igloo Village, iubitorii de adrenalină şi inedit având în continuare şansa de a vizita un hotel aparte, în care, cei mai curajoşi, să poată chiar şi înnopta. Din păcate, Biserica de Gheaţă lipseşte în acest sezon din peisajul de iarnă de la Bâlea Lac, în locul lăcaşului fiind ridicat Altarul de Gheaţă.