Recitalul cameral ”Sonatele lui Beethoven” în interpretarea violoncelistului Cristian Florea împreună cu pianistul Mihai Ungureanu și expoziția de fotografie ”ForMe”, cu lucrări semnate de fotograful Ștefan Neagu, sunt propunerile Filarmonicii de Stat Sibiu pentru seara de sâmbătă, 28 februarie. Evenimentele fac parte din Stagiunea muzicală ”Beethovenescu” și sunt realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

După ce a fost prezentat – cu succes – joi, 27 februarie, la Mediaș, Recitalul Cameral ”Sonatele lui Beethoven” ajunge și în fața publicului sibian, sâmbătă 29 februarie, cu începere de la ora 19, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu. Violoncelistul Cristian Florea și pianistul Mihai Ungureanu au inclus în program Sonata pentru violoncel și pian nr. 1 op. 5, Sonata pentru violoncel și pian nr. 5 op. 102 și Sonata pentru violoncel și pian nr. 3 op. 69.

Mihai Ungureanu s-a născut în Craiova – România. Acesta a studiat pianul la Academia de Muzică din Bucuresti, mai intâi cu Dan Grigore și apoi cu Ioana Minei. În anul 1981, el și-a susținut aici examenul de concertist. În 1985 și 1987 a fost distins cu premiul întâi al Festivalului Național pentru soliști, iar în 1986 a primit premiul Uniunii Criticilor de Muzică și Teatru. A susținut permanent recitaluri în toate sălile de concert cu toate orchestrele din România, însă până în 1990 nu a primit permisiunea de a efectua turnee în străinătate, cu excepția URSS-ului și a anumitor țări din Blocul de Est. După Revoluție, el a putut deveni un nume și în străinătate. A susținut concerte, a făcut înregistrări pentru discuri și a apărut la emisiuni radio și tv. A susținut turnee în Argentina, Bulgaria, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Iugoslavia, Macedonia, Moldova, Austria, Polonia, Elveția, Spania, Cehia, Ungaria, SUA, Canada și Japonia.

Biletele pentru acest concert pot fi achiziţionate online de pe portalul iabilet.ro. Prețul unui bilet este de 15 și 30 de lei.

Recitalul cameral va fi precedat la ora 18, tot la Sala Thalia, de vernisajul expoziției ”ForMe”, a artistului fotograf Ștefan Neagu. ”Forme și eleganță” – așa s-ar descrie prima expoziție de fotografie nud găzduită de Sala Thalia, în luna martie. Cele 29 de lucrări care vor fi expuse la Sibiu reprezintă o odă adusă femeilor pentru frumusețea și inspirația cu care ne înconjoară.

Ștefan Neagu este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore Popa” din Iași (Facultatea de Stomatologie, 2003) și a urmat cursuri de fotografie la New York Institute of Photography (2013) și MoMA (Museum of Modern Art, New York), ”Seeing Through Photographs (2016). Este născut în 1978 și locuiește actualmente în Onești.

Fiecare print din cele expuse este semnat și are marca de autenticitate pe verso, cu stipularea numărului din ediția limitată. Fotografiile sunt realizate prin tehnologia ”archival pigment print” pe hârtie fibre baryta, cu păstrarea proprietăților cel puțin 100 de ani în condiții normale de expunere. Dimensiunile printurilor variază între 29 și 42.9 cm. Tablourile au ramă de lemn neagră, sticlă antireflex, passepartout alb de 10cm și placă de carton pe spate. Dimensiunea tablourilor variază între 50 și 63 cm latura lungă. Expoziția va putea fi vizitată până în 30 martie, de luni până vineri, în intervalul orar 10-15, Accesul este gratuit.