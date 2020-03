DECLARATII MINISTERUL DE INTERNE // Decizii majore luate, cu puțin timp în urmă, de autorități! Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține, la această oră, o declarație de presă la sediul Ministerului Afacerilor Interne. La declarație participă și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu.

Realitatea.net transmite LIVE declarațiile autorităților:

Marcel Vela:

Nu avem raspandire comunitara extinsa in Romania. Am reusit acest lucru pana acum.

Masurile luate in prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adauga alt set de decizii:

Am emis mai multe ordine. Prevederile acestor acte normative vor fi detaliate. Tot ceea ce decidem prin ordine are scopul de a limita riscul la care se expune populatia.

Ordonanta militara impotriva raspandirii COVID-19 care va regla tot ce se intampla in zilele urmatoare:

1. Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara, din 22 martie, ora 22.

2. Se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul in centre in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, e vorba despre mall-uri.

3. circulația în afara locuinței se efectuează cu respectarea măsurilor de prevenire a epidemiei și evitarea formării grupurilor de persoane. Se înțeleg mai mult de trei persoane

4. in intervalul 6-22 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei sa se faca numai pentru urmatoarele motive: deplasarea in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza, pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata, îngrijire copil ori deces, deplasări scurte în apropierea locuinței

Se interzice intrarea in Romania prin punctele de frontiera a cetatenilor straini si a apatrizilor cu exceptia in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei prin culoare bine definite. Prin exceptie, e permisa cea a categoriilor urmatoare: sunt membri de familie ai cetatenilor romani.

Deciziile vin la o săptămână de la învestirea noului Guvern Orban și de la decretarea stării de urgență pe teritoriul României din cauza epidemiei de coronavirus.

Autoritățile au anunțat, sâmbătă, un nou bilanț al îmbolnăvirilor de COVID-19: 367 de cazuri de români confirmați , o creștere cu 59 de cazuri noi față de ziua precedentă. Au fost cele maai multe cazuri confirmate într-o singură zi.

Vineri seară a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela, pentru operationalizarea conducerii politiei locale de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul a fost discutat în ședința-maraton a Guvernului din această săptămână. Premierul Ludovic Orban a anunțat joi că a cerut MAI, mai ales după preluarea Poliției Locale, să ia măsuri energice pentru respectarea carantinei și izolării l domiciliu, inclusiv cu echipe mobile care să verifice la fața locului, cu primăriile. Ludovic Orban a cerut măsuri drastice de sancționare, prin amenzi sau dosare penale pentru cei care nu respectă carantina și izolarea la domiciliu.

Ordinul a fost necesar pentru aplicarea masurilor din competenta Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea politiei locale in ansamblul misiunilor specifice desfasurate de catre structurile ministerului, in contextul raspandirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, care determina boala COVID-19 si in temeiul decretului prin care a fost instaurata starea de urgenta pentru 30 de zile.

„Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020, Politia Romana conduce operational, prin inspectoratele de politie judetene/ Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, politia locala care functioneaza in raza de competenta a acestora”, stabileste articolul 1 al ordinului.

Guvernul s-a întrunit pe 18 martie, în sistem de videoconferință, în prima întâlnire după instaurarea stării de urgență pe teritoriul României. De luni, 16 martie, pe teritoriul României a fost decretată starea de urgență națională, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 30 de zile. Starea de urgență presupune adoptarea unor măsuri excepționale. Este vorba despre măsuri ce se iau imediat, dar și unele care ar putea fi adoptate gradual, în funcție de cum evoluează situația la nivelul țării. A fost prima ședință a Cabinetului Orban după învestirea de la sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă, 14 martie.