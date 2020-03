Asistentul angajat în cadrul secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, depistat pozitiv cu coronavirus, efectua în timpul liber îngrijiri la domiciliu, iar începând din 16 martie a intrat în contact cu o familie revenită în țară din Germania. După ce vor fi disponibile și rezultatele anchetei derulate de Direcția de Sănătate Publică și, în funcție de evoluția situației si gravitatea efectelor, Spitalul ia în calcul chiar și formularea unei plângeri penale pentru infracțiunea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor contagioase.

“Cu această familie, asistentul a avut trei contacte în decurs de o săptămână, iar primele sale simptome au apărut din data de 22 martie, cu mult înainte ca în secția ATI a SCJU Sibiu să existe vreun caz suspect sau confirmat cu noul coronavirus, primul pacient suspect fiind internat în 26 martie Astfel, în data de 22.03.2020, într-o discuție telefonică cu asistenta șefă a secției, asistentul a afirmat că are tempertură 37,4 C fără altă simptomatologie, el fiind la serviciu. Asistenta șefă i-a cerut repetarea măsurării temperaturii corporale precum și să anunțe medicul de gardă, conform protocolului. Cu toate acestea, asistentul nu a respectat indicațiile formulate la acea dată. Protocolul stabilește că personalul medical are obligația să-și completeze fișa de triaj epidemiologic cu declararea temperaturii corporale și a oricăror modificări ale stării proprii de sănătate și să-și anunțe superiorii ierarhici de eventualele modificări. În zilele de 26 și 27.03.2020, aflat în tură de după-amiază, asistentul ATI a descoperit că are febră peste 38C, dar nu a respectat regula de a anunța superiorul ierarhic (asistentă șefă sau medic șef) și nici medicul de gardă. Într-adevăr, în data de 26.03 a consemnat în fișa de triaj epidemiologic că are temperatura 38C, dar nu a anunțat un superior. În data de 27.03, asistenta șefă a secției a aflat la ora 17.30, de la o infirmieră, că asistentul în discuție are febră. Ca urmare, a reacționat prompt și l-a îndrumat, prin intermediul medicului de gardă la serviciul de gardă Boli Infecțioase. Conform fișei postului, asistentului medical acesta are obligația ”să comunice imediat angajatorului și/sau angajaților desemnați orice situație de muncă care reprezintă un pericol pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor”. Totodată subliniem faptul că, în toată această perioadă (22-27 martie) dar și în general, asistentul ATI nu a respectat consemnul de a nu părăsi etajul unde a fost desemnat și nu a purtat mască chirurgicală de protecție (așa cum reiese din declarațiile ulterioare ale colegilor). Comportamentul său a pus în pericol sănătatea și viața colegilor precum și a pacienților pe care i-a îngrijit”, a precizat Cornel Benchea, managerul Spitalului.

Potrivit acestuia, funcționarea Secției ATI a SCJU Sibiu nu este în pericol din cauza lipsei de personal. Ca urmare a anchetei efectuate, în momentul de față se află în izolare la domiciliu ca urmare a contactului direct și apropiat cu Sergiu Danciu: un medic specialist, doi medici rezidenți, patru asistente medicale și două infirmiere.

“Totodată, ca urmare a acestui contact, a trebuit modificat întreg programul de lucru a secției ATI I, pe ambele etaje, în condițiile în care asistentul a părăsit postul său de lucru (etajul 2) și s-a plimbat în întreaga secție ATI, inclusiv în blocul operator. Precizăm din nou că pacientul suspect de Covid 19 îngrijit de asistent în data de 26.03, a ajuns în Terapie Intensivă după ce întreg personalul, inclusiv asistentul, s-a echipat complet, împreună cu medicul rezident, conform protocoalelor de protecție personală. Prin urmare, infectarea din această sursă este imposibilă. În data de 26.03.2020, dar și actualmente, secția ATI dispune de suficiente materiale de protecție personală pentru a desfășura o activitate normală, chiar și în eventualitatea în care toate paturile vor fi ocupate de pacienți Covid. Singurele materiale de protecție care se distribuie personal de către medicul șef sau medicul de gardă, din motive care țin de o gestiune eficientă, sunt măștile de tip FFP2 sau FPP3, fără a exista o limitare ca număr. Restul materialelor de protecție sunt depozitate în locuri unde are acces tot personalul sanitar. Nu s-a impus nicio perioadă de timp raportat la cât trebuie personalul sanitar să stea îmbrăcat cu echipament de protecție Covid, dar recomandarea a fost să fie folosit de echipe diferite timp de patru ore, pentru a putea face economie. În caz de disconfort pronunțat, managementul secției a încurajat ca personalul să fie schimbat de alte echipe la intervale mai scurte de timp”, spune Benchea.

Potrivit acestuia, concluzia anchetei este că asistentul nu a respectat obligațiile sale profesionale și protocoalele de la nivelul secției ATI și, prin acțiunile sale, a expus secția, colegii și pacienții unor riscuri suplimentare grave.

După ce vor fi disponibile și rezultatele anchetei derulate de Direcția de Sănătate Publică și, în funcție de evoluția situației si gravitatea efectelor, Spitalul ia în calcul chiar și formularea unei plângeri penale pentru infracțiunea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor contagioase (Art. 352 Codul Penal).

„Acest caz ne arată cât de vitală este respectarea cu strictețe a obligațiilor profesionale și a protocoalelor de lucru din spital. Fac un apel la toți membrii personalului să respecte regulile stabilite fără nicio abatere, pentru că așa se protejează pe ei înșiși, pe colegii lor și pe pacienți”, transmite conducerea Spitalului.

Pentru a preîntâmpina repetarea unor astfel de situații, SCJU va implementa măsuri suplimentare în baza Ordinului 74533 din 28 martie al Departamentului pentru Situații de Urgență. Printre măsuri se numără monitorizarea respectării regulilor de protecție printr-un responsabil desemnat pentru fiecare tură de serviciu.