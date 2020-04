Weekendul trecut polițiștii au constatat mai multe infracțiuni la regimul rutier, pe drumurile din județul Sibiu. Cele mai multe au fost legate de faptul că mulți șoferi au fost băuți.

De exemplu, sâmbătă, în jurul orei 1, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au oprit pentru verificări un autoturism condus pe raza localității Apoldu de Sus de către un bărbat în vârstă de 44 de ani, localnic. Testarea alcoolscopică a șoferului a rezultat într-o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În aceeași zi, în jurul orei 21, pe raza localității Nocrich, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 49 de ani în timp ce conducea un autoturism având acest drept suspendat și fiind sub influența alcoolului, cu o concentrație de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele șoferului s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolul 335 aliniatul 2, respectiv articolul 336 aliniatul 1 din Codul Penal.

Duminică, în jurul orei1, în localitatea Bungard, polițiștii au identificat un alt șofer aflat sub influența alcoolului. Este vorba despre un localnic în vârstă de 30 de ani, a cărui testare alcoolscopică a rezultat într-o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz s-a luat măsura deschiderii unui dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Apoi, în jurul orei 15,30, pe DN7C, în localitatea Cârțișoara, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un brașovean în vârstă de 43 de ani. Testarea alcoolscopică a șoferului a rezultat într-o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În jurul orei 16,00, pe strada Ogorului din municipiul Sibiu, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din jud. Mureș, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției de deplasare și a acroșat două autoturisme parcate. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul afișat de aparatul etilotest fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii nivelului alcoolemiei în sânge. Pe numele bărbatului s-a deschis un dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile articolului 337 din Codul Penal.

În jurul orei 18, pe raza localității Mălâncrav, polițiștii au oprit pentru control un moped condus de către un localnic în vârstă de 18 ani. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul nu deține dreptul de a conduce nicio categorie de autovehicule, iar mopedul este neînregistrat.

În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat sau neînmatriculat.