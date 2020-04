În contextul pandemiei de COVID-19, organizatorii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu au luat decizia reprogramării pentru anul 2021 a celor peste 500 de evenimente care ar fi trebuit să aibă loc la Sibiu anul acesta.

Din dorința de a rămâne alături de public, chiar și în aceste vremuri dificile, în perioada 12 – 21 iunie 2020 va fi organizată o ediție specială FITS #online „Puterea de a crede / Empowered”, ce va fi difuzată integral online, pe canalele festivalului (Facebook, YouTube, website).

„Trăim momente în care realitatea și viețile noastre ale tuturor sunt redefinite. Sper că fiecare dintre voi, toți cei care ne sunteți alături de 27 de ani, veți reuși să depășiți această perioadă cu bine. Ne gândim la cei care sunt afectați în mod direct de evoluția pandemiei de COVID-19, la personalul medical din linia întâi, la toți cei ale căror vieți sunt afectate și sperăm din toată inima ca revenirea în normalitate să vă găsească pe fiecare sănătoși.

Editia din acest an a festivalului, asemenea Olimpiadei Culturale și a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, precum și a multor altor evenimente de calibru internațional, a fost reprogramată. Am decis să rămânem alături de publicul din Sibiu și din întreaga lume, în cadrul unei ediții speciale online. Marile evenimente culturale ale lumii au nevoie de continuitate, iar în această perioadă de însingurare, fiecare dintre noi avem nevoie mai mult decât oricând de artă, în toate formele ei: teatru, dans, muzică, literatură; artă care să aline și să ne dea forță să credem în viitor. Cu acest crez puternic am luat decizia ca în acest an să oferim publicului o Ediție Specială FITS #online „Puterea de a crede / Empowered”, în perioada 12 – 21 iunie 2020. Ediția online a festivalului constituie o tranziție de la o perioadă de criză, la o perioadă de normalitate.

Zece zile, timp de 12 ore pe zi, FITS va oferi publicului, online, un program de transmisii care va include marile spectacole ale lumii din zona de excelență a teatrului, operei, dansului, muzicii, circului contemporan, realizate de artiști consacrați, care au primit de-a lungul timpului sau vor primi stele pe Aleea Celebrităților. Bursa de spectacole de la Sibiu, Therme Forum, întâlnirile din cadrul Platformei Doctorale, conferințele speciale ale festivalului sunt evenimente care de asemenea nu vor lipsi din programul ediției speciale FITS #online. Tot ceea ce gândim, gândim pentru publicul nostru, tot ceea ce facem, facem pentru publicul de pretutindeni pe care îl avem alături de peste două decenii. Rămânem împreună online și imediat ce situația ne va permite vom readuce miracolul artei, pe scenele Sibiului. Vă doresc tuturor multă sănătate și să ne revedem cu bine, online și offline!”, a spus Constantin Chiriac, președinte FITS.